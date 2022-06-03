金赛纶退出新剧《Trolley》拍摄，《少年法庭》里的「肇事逃逸少年犯」郑秀彬有望接棒！

新生代女演员郑秀彬有望接棒金赛纶出演SBS新电视剧《Trolley》。

上个月18日，金赛纶被民众举报称醉酒驾驶，引爆全网热议。日前公开了她血检结果，是达到「吊销驾照」的程度。童星出身的金赛纶作为韩娱圈著名的「三金」之一，以清纯可人的形象备受民众喜爱，影视剧资源也很不错，没想到却因她犯错导致形象大跌，不少到手的资源掉光光，新剧《Trolley 》就是其中之一。



《Trolley》讲述了隐瞒著自己的过往而低调生活著的国会议员太太，在过往的秘密被公诸於世后，她与先生的人生面临重大转变与选择。 由朴喜洵、金贤珠、金武烈、柳贤京、奇太映等实力派携手出演。 金赛纶在醉驾事件之后退出，日前各大韩媒传出她的角色由郑秀彬接棒的消息。



1998年出生的郑秀彬在不少作品中有过精彩的表现，出演过电视剧《你和我的警察课堂》（我们的新扎学堂），尤其是前段时间播出的热门剧《少年法庭》中也有她的身影，饰演了无证驾驶肇事逃逸的少年犯白美珠，而之后会播出的奇幻驱魔剧《Island》她也有出演。郑秀彬所属经纪公司透露，她确实有接到出演提案，正积极商讨中。



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