李尚順也是fox！李孝利透露第一次對他心動瞬間：「他說我離開後，酒都不好喝了」

原來要到這個段位才能俘獲李孝利的芳心嗎？ XD

網路綜藝《今天也翻地》今天即將公開李孝利出演的第二期，搶先看影片裡透露了李孝利被李尚順「勾引」的過程。

李孝利問李章源（另譯李章元）單身時有沒有對她動過心，李章源否認、表示李孝利根本是「另一個世界的人」，李孝利笑說：「是我死了的意思嗎？ 」鄭在炯問她和李尚順是何時出現火花，李孝利透露一切的開端就是鄭在炯的演唱會慶功宴：「我喝完酒先一步回家，就收到了尚順歐巴的簡訊：『您回家了嗎？ 孝利xi一走，酒都不好喝了。』」



鄭在炯和李章源聽完驚歎不已，李孝利笑著說：「他是在勾引我對吧？ 這個陰險的傢伙。 」原來看似一臉憨厚的李尚順也是fox啊！XD



此外，李孝利&李尚順夫婦和李章源&裴多海夫婦曾在濟州島一起出遊，當時李章源向李尚順請教婚姻生活的訣竅，李尚順告訴他：要想婚姻幸福就必須聽老婆的話。 李章源說：「當時正好孝利姐說要回家，尚順話講到一半就立即回家了。 真的非常聽老婆的話。 」



《今天也翻地》是JTBC STUDIO HOOK的網路綜藝，由知名作曲家兼植物愛好者鄭在炯與擁有藝能野心的歌手李章源一起，在城市閑置空地展開園藝耕作。 去年5月推出第一季後今年4月開始第二季、每週三更新，今晚即將通過Youtube頻道公開三人在濟州島一邊做園藝一邊聊天的有趣時光。



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