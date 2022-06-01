以《為何是吳秀才》回歸「徐玄振」的近況照！臉部明顯削瘦＋纖細的手臂，讓粉絲們超擔心

由徐玄振、黃寅燁、裴仁爀、許峻豪主演的《為何是吳秀才》將在6月3日首播。

該劇講述因錯誤的選擇而夢想著走向錯誤的法學院女教授，與一個曾經受冤入獄的法學院學生相戀，並修正了自己的人生，開啟一段心痛且心動的愛情故事。



31日舉行發佈會時，徐玄振穿著黑色斜肩洋裝、搭配高跟鞋亮相，明顯看出她臉部削瘦許多，纖細的「身材」也再次引發討論。



在發佈會之前，經紀公司 Management SOOP 在 IG 上傳徐玄振出席電台的工作照，穿著無袖上衣和牛仔褲的她，對著鏡頭比出手指心形。她的手臂上沒有一絲贅肉，身形也變得很骨感，和之前比起來真的瘦了很多，讓粉絲們非常擔心。



粉絲們紛紛留言：「怎麼瘦了這麼多啊？ㅜㅜ」、「本來就很漂亮，怎麼瘦了這麼多呢」、「姐姐瘦了好多...嗚嗚」、「還是漂亮的玄振姐姐」等等。



也有人提到她是為了詮釋電影《仙后座》中，阿茲罕末病患者的角色，真的好敬業啊 ㅠㅠ ㅠㅠ 而徐玄振與安聖基主演的電影《仙后座》今日（1日）在韓國上映，電影講述身兼律師、媽媽、女兒三個角色，非常努力生活著的秀珍，覺得自己身體出現變化，而被診斷出罹患阿茲海默症，生活即將出現變化並且記憶正在一點一滴的流失中。



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