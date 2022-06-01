李尚顺也是fox！李孝利透露第一次对他心动瞬间：「他说我离开后，酒都不好喝了」

原来要到这个段位才能俘获李孝利的芳心吗？ XD

网路综艺《今天也翻地》今天即将公开李孝利出演的第二期，抢先看影片里透露了李孝利被李尚顺「勾引」的过程。

李孝利问李章源（另译李章元）单身时有没有对她动过心，李章源否认、表示李孝利根本是「另一个世界的人」，李孝利笑说：「是我死了的意思吗？ 」郑在炯问她和李尚顺是何时出现火花，李孝利透露一切的开端就是郑在炯的演唱会庆功宴：「我喝完酒先一步回家，就收到了尚顺欧巴的简讯：『您回家了吗？ 孝利xi一走，酒都不好喝了。』」



郑在炯和李章源听完惊叹不已，李孝利笑著说：「他是在勾引我对吧？ 这个阴险的家伙。 」原来看似一脸憨厚的李尚顺也是fox啊！XD



此外，李孝利&李尚顺夫妇和李章源&裴多海夫妇曾在济州岛一起出游，当时李章源向李尚顺请教婚姻生活的诀窍，李尚顺告诉他：要想婚姻幸福就必须听老婆的话。 李章源说：「当时正好孝利姐说要回家，尚顺话讲到一半就立即回家了。 真的非常听老婆的话。 」



《今天也翻地》是JTBC STUDIO HOOK的网路综艺，由知名作曲家兼植物爱好者郑在炯与拥有艺能野心的歌手李章源一起，在城市闲置空地展开园艺耕作。 去年5月推出第一季后今年4月开始第二季、每周三更新，今晚即将通过Youtube频道公开三人在济州岛一边做园艺一边聊天的有趣时光。



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