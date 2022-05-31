結束《坎城影展》的行程回到韓國！IU又準備禮物給接機的粉絲們，真的是人美心也美♥

電影《Broker》（嬰兒轉運站；孩子轉運站）由日本名導演是枝裕和編導，宋康昊、姜棟元、裴斗娜、李知恩和李周映主演。

故事圍繞無法養育小孩的人與允許匿名留下小孩的「Baby Box」展開。該片在「第75屆坎城影展」上舉辦首映，主演們也一同參與典禮。



而劇組在昨日（30日）返韓， IU 也說：「我個人覺得非常有趣，雖然有點累，但是一段非常難忘的時光。回到韓國機場又有這麼多人迎接，心情非常好，好像是個愉快的結尾。託大家的福，我參觀了很多好景色，謝謝大家。」



「粉絲傻瓜」IU 只要有海外行程，都會購買當地的零食回去送給粉絲們，這次...當然也是啦！網友們紛紛表示：「哇 真的好像旅行回來的朋友啊」、「真是始終如一的人啊... 帥氣」、「粉絲們之間友好地分享，想象著覺得好可愛」、「我也是以前的人，去外國的話肯定是巧克力」、「IU只買了自己喜歡的甜甜的」、「心太美了」、「雖然爲了宣傳很忙，但還是希望能好好休息」等等。

오늘도 까까요정

전부 초콜릿으로 사왔다고ㅠㅠ

팬사랑갑… 고마워요 pic.twitter.com/rMA1wpAN9F — 고구바︎ (@guba516) May 30, 2022

上車前 IU 還大喊：「零食～零食～分著吃。」

另外，電影《Broker》將在6月8日於韓國上映，主演們也開始展開一系列的宣傳活動。而香港會在6月23日上映、台灣在6月24日上映。



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