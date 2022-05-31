《玩什麼好呢》WSG Wannabe成團啦！12人中有孔劉欽點之歌手，還有演員尹恩惠、朴真珠、鄭知蘇

誰讓你最訝異呢？好幾度揭下面具那刻，代表們反應故障XDDD 這下WSG Wannabe之後有打歌理由去《Running Man》了吧～

《玩什麼好呢？》WSG Wannabe企劃，於最新 EP.139進行了最後一場小組「老姑峰」的淘汰賽後， WSG Wannabe正式成團。

「老姑峰」包括Anne Hathaway（安妮夏菲維／安海瑟威）、 Sophie Marceau（蘇菲瑪索） 、金瑞亨與尹汝貞，四人演唱知名美聲女團Big Mama的〈Break Away〉，一致打動代表們的耳朵，四人全過關！就連飽受聲帶結節（長繭）之苦，一度在淘汰邊緣的 Anne Hathaway也被評下過苦功，唱功受到肯定。WSG Wannabe最後以12人成團，淘汰的李美珠則化為「劉美珠」和親戚劉八峰一同擔當Antenna代表。

▼「老姑峰」演唱Big Mama〈Break Away〉



12人一一揭下面具，其中不乏SOLO歌手、愛豆出身歌手，還有諧星與演員！數度讓代表們瞠目結舌！歌手包括 Navi蝴蝶（化名全智賢）、趙賢雅（化名孫藝真，混聲組合URBAN ZAKAPA城市札卡巴成員）、SOLE（化名宋慧喬）、李寶藍（化名李聖經，女版SG Wannabe之稱的女團SeeYa出身）、HYNN朴惠媛（化名 Sophie Marceau，選秀節目 《Superstar K 2016》第三名出身）、 昭娟（化名金泰梨，女團LABOUM成員）與權珍雅（化名尹汝貞）。



在揭下SOLE的面具後，劉八峰（劉在錫）提起了自己在健身房遇到孔劉，孔劉可是特別問起：「參與者裡有SOLE嗎？」表達了自己對SOLE的喜愛。而另一名被孔劉欽點的就是權珍雅了，孔劉能聽出兩位的聲音，不愧是鐵粉啊！



比較特別的就是，以活潑風格獨樹一幟的金高銀，是《搞笑演唱會》出身的諧星嚴智允 。而演員包含了三位之多，主演《宮》《咖啡王子1號店》走紅海內外的 尹恩惠（化名 Anne Hathaway）、曾演過《她的私生活》《那年，我們的夏天》 的「女主角好友專業戶」朴真珠（化名羅文姬），以及於電影《上流寄生族／寄生上流》演出富家女兒，又主演電視劇《謗法》的鄭知蘇。



尹恩惠的經歷大概最為特別，她其實是女團Baby V.O.X的一員，雖為副唱，但她其實對自己的唱跳功力並沒有信心。在 Baby V.O.X 解散後，她活躍於綜藝節目《X-MAN》，後來更朝演員發展，曾以《咖啡王子1號店》拿下百想藝術大賞電視部門最優秀演技獎。不過，她長年飽受聲帶結節之苦，就連演戲唸台詞都有困難了，何況是唱歌呢？為了重拾歌手夢想，她重新治療聲帶，並參加了 WSG Wannabe選拔。



有趣的是，她聽到曾合作《咖啡王子1號店》的孔劉只關心SOLE有些吃味：「孔劉oppa不好奇我，只好奇SOLE ……」她也提到了蔡貞安，說自己在姐姐說粗口時就認出來了。可惜(?)的是，劉在錫與Haha似乎很小心翼翼，並沒有提到她和金鍾國於《X-MAN》傳出的緋聞，不過尹恩惠時隔那麼多年和劉在錫與Haha同框，也是很難得的場面了吧！



而朴真珠與鄭知蘇的登場亦讓代表們驚訝不已。劉在錫明明曾在另個節目聽過《Come Back Home》朴真珠高歌（也是在該節目知道兩人為學長學妹關係）‎ ，卻訝異的說：「知道她會唱歌，但不知道唱那麼好。」反應直接故障，空氣瞬間安靜……朴真珠其實上過《蒙面歌王》一鳴驚人，也有一定的音樂劇歌唱底子。



鄭知蘇一揭下面具，劉在錫等人尖叫不已無法置信。鄭知蘇表示自己從小就愛唱歌，雖然沒走上歌手之路，但在戲劇作品上嘗試著延續夢想。鄭知蘇在去年主演的電視劇《Imitation》即扮演女團成員，亦親自演唱OST。鄭知蘇曾在小組賽與偶像李寶藍一同演唱而落淚，提到此事她再度紅眼眶，成了WSG Wannabe目前為止最感人的場面。



下集預告，WSG Wannabe如MSG Wannabe的模式，要先演唱團體曲。會是什麼歌，讓眾人張大了嘴呢？ 另外，WSG Wannabe的翻唱，會複製 MSG Wannabe幫助LABOUM音源逆襲的奇特景況嗎？

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