结束《坎城影展》的行程回到韩国！IU又准备礼物给接机的粉丝们，真的是人美心也美♥

电影《Broker》（婴儿转运站；孩子转运站）由日本名导演是枝裕和编导，宋康昊、姜栋元、裴斗娜、李知恩和李周映主演。

故事围绕无法养育小孩的人与允许匿名留下小孩的「Baby Box」展开。该片在「第75届坎城影展」上举办首映，主演们也一同参与典礼。



而剧组在昨日（30日）返韩， IU 也说：「我个人觉得非常有趣，虽然有点累，但是一段非常难忘的时光。回到韩国机场又有这么多人迎接，心情非常好，好像是个愉快的结尾。托大家的福，我参观了很多好景色，谢谢大家。」



「粉丝傻瓜」IU 只要有海外行程，都会购买当地的零食回去送给粉丝们，这次...当然也是啦！网友们纷纷表示：「哇 真的好像旅行回来的朋友啊」、「真是始终如一的人啊... 帅气」、「粉丝们之间友好地分享，想象著觉得好可爱」、「我也是以前的人，去外国的话肯定是巧克力」、「IU只买了自己喜欢的甜甜的」、「心太美了」、「虽然爲了宣传很忙，但还是希望能好好休息」等等。

오늘도 까까요정

전부 초콜릿으로 사왔다고ㅠㅠ

팬사랑갑… 고마워요 pic.twitter.com/rMA1wpAN9F — 고구바︎ (@guba516) May 30, 2022

上车前 IU 还大喊：「零食～零食～分著吃。」

另外，电影《Broker》将在6月8日於韩国上映，主演们也开始展开一系列的宣传活动。而香港会在6月23日上映、台湾在6月24日上映。



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