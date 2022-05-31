「廉美貞」金智媛最新畫報公開！這個瀏海造型，讓人想起《繼承者們》的劉Rachel啊～

金智媛最近為《Big Issue》拍攝一組畫報。據悉，該雜誌是爲了居住弱勢群體的經濟自立而發行的，因此意義更加重大。

公開的照片中，金智媛在充滿夏日氣息的清涼感中散發著可愛的魅力；還有她放下劉海的髮型，凝視著鏡頭，營造出與眾不同的神祕氛圍，並擺出調皮的表情和姿勢。這個造型讓人想起了《繼承者們》的劉Rachel呢～



採訪中，金智媛談到最近劇終的電視劇《我的出走日記》。首先，被問到本人飾演的「廉美貞」是什麼樣的人時？她說：「隨著對美貞的了解，會發現她是一個可以原原本本地看待人，不會附上任何話的人。她知道自己心裡真正想要的東西，且不是借用別人的話來表達，而是因爲擁有屬於自己的語言，所以才能使用『崇拜』這個詞。」



接著，當被問到第一次在劇本中讀到「崇拜」這個詞時感覺如何，金智媛回答：「感覺這是包含作品認同感的台詞，所以在現場和導演聊了很多。節目播出後，觀眾們好像都對爲什麼不是愛情，而是崇拜產生了共鳴，我感到非常高興。」



而金智媛也提到：「以前在地鐵站遇到在賣這個雜誌的銷售員，因為出於好奇，所以我問了很多，知道了這是一本幫助弱勢群體自立的雜誌。當時我就想如果有一天我可以出道讓更多人認識我，那我一定要拍這個雜誌，現在終於有了見面的機會，我非常高興。」



由李民基、金智媛、孫錫久和李伊《我的出走日記》講述三兄妹想要逃離達到極限的人生，與神秘的外地人具氏之間融入了溫暖和共鳴的故事。在29日播出大結局，也創下了自身最高的收視。



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