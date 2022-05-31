《玩什么好呢》WSG Wannabe成团啦！12人中有孔刘钦点之歌手，还有演员尹恩惠、朴真珠、郑知苏

谁让你最讶异呢？好几度揭下面具那刻，代表们反应故障XDDD 这下WSG Wannabe之后有打歌理由去《Running Man》了吧～

《玩什么好呢？》WSG Wannabe企划，於最新 EP.139进行了最后一场小组「老姑峰」的淘汰赛后， WSG Wannabe正式成团。

「老姑峰」包括Anne Hathaway（安妮夏菲维／安海瑟威）、 Sophie Marceau（苏菲玛索） 、金瑞亨与尹汝贞，四人演唱知名美声女团Big Mama的〈Break Away〉，一致打动代表们的耳朵，四人全过关！就连饱受声带结节（长茧）之苦，一度在淘汰边缘的 Anne Hathaway也被评下过苦功，唱功受到肯定。WSG Wannabe最后以12人成团，淘汰的李美珠则化为「刘美珠」和亲戚刘八峰一同担当Antenna代表。

▼「老姑峰」演唱Big Mama〈Break Away〉



12人一一揭下面具，其中不乏SOLO歌手、爱豆出身歌手，还有谐星与演员！数度让代表们瞠目结舌！歌手包括 Navi蝴蝶（化名全智贤）、赵贤雅（化名孙艺真，混声组合URBAN ZAKAPA城市札卡巴成员）、SOLE（化名宋慧乔）、李宝蓝（化名李圣经，女版SG Wannabe之称的女团SeeYa出身）、HYNN朴惠媛（化名 Sophie Marceau，选秀节目 《Superstar K 2016》第三名出身）、 昭娟（化名金泰梨，女团LABOUM成员）与权珍雅（化名尹汝贞）。



在揭下SOLE的面具后，刘八峰（刘在锡）提起了自己在健身房遇到孔刘，孔刘可是特别问起：「参与者里有SOLE吗？」表达了自己对SOLE的喜爱。而另一名被孔刘钦点的就是权珍雅了，孔刘能听出两位的声音，不愧是铁粉啊！



比较特别的就是，以活泼风格独树一帜的金高银，是《搞笑演唱会》出身的谐星严智允 。而演员包含了三位之多，主演《宫》《咖啡王子1号店》走红海内外的 尹恩惠（化名 Anne Hathaway）、曾演过《她的私生活》《那年，我们的夏天》 的「女主角好友专业户」朴真珠（化名罗文姬），以及於电影《上流寄生族／寄生上流》演出富家女儿，又主演电视剧《谤法》的郑知苏。



尹恩惠的经历大概最为特别，她其实是女团Baby V.O.X的一员，虽为副唱，但她其实对自己的唱跳功力并没有信心。在 Baby V.O.X 解散后，她活跃於综艺节目《X-MAN》，后来更朝演员发展，曾以《咖啡王子1号店》拿下百想艺术大赏电视部门最优秀演技奖。不过，她长年饱受声带结节之苦，就连演戏念台词都有困难了，何况是唱歌呢？为了重拾歌手梦想，她重新治疗声带，并参加了 WSG Wannabe选拔。



有趣的是，她听到曾合作《咖啡王子1号店》的孔刘只关心SOLE有些吃味：「孔刘oppa不好奇我，只好奇SOLE ……」她也提到了蔡贞安，说自己在姐姐说粗口时就认出来了。可惜(?)的是，刘在锡与Haha似乎很小心翼翼，并没有提到她和金钟国於《X-MAN》传出的绯闻，不过尹恩惠时隔那么多年和刘在锡与Haha同框，也是很难得的场面了吧！



而朴真珠与郑知苏的登场亦让代表们惊讶不已。刘在锡明明曾在另个节目听过《Come Back Home》朴真珠高歌（也是在该节目知道两人为学长学妹关系）‎ ，却讶异的说：「知道她会唱歌，但不知道唱那么好。」反应直接故障，空气瞬间安静……朴真珠其实上过《蒙面歌王》一鸣惊人，也有一定的音乐剧歌唱底子。



郑知苏一揭下面具，刘在锡等人尖叫不已无法置信。郑知苏表示自己从小就爱唱歌，虽然没走上歌手之路，但在戏剧作品上尝试著延续梦想。郑知苏在去年主演的电视剧《Imitation》即扮演女团成员，亦亲自演唱OST。郑知苏曾在小组赛与偶像李宝蓝一同演唱而落泪，提到此事她再度红眼眶，成了WSG Wannabe目前为止最感人的场面。



下集预告，WSG Wannabe如MSG Wannabe的模式，要先演唱团体曲。会是什么歌，让众人张大了嘴呢？ 另外，WSG Wannabe的翻唱，会复制 MSG Wannabe帮助LABOUM音源逆袭的奇特景况吗？

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