在《我的出走日记》中，再次欣赏到李民基拥有「神了」的演技：演得了面瘫霸总，也Hold得乡下土男！

以为李民基只会演浪漫喜剧，没想到哭起来却照样让观众们撕心裂肺，《我的出走日记》是大家对李民基演技的再发现过程。

提到李民基，就不得不说他这两年的《今生是第一次》、《爱上变身情人》，用最面瘫的脸（误）演最深情的高冷霸总，明明面部表情少，台词不多，却演出了浪漫喜剧的内核，他倒是一本正经不苟言笑，萤幕外的我们笑到飙泪。 因为浪漫喜剧的人设深入人心，李民基也成了广大观众心目中的「喜剧担当」，甚至有人说「看到李民基，我就已经想笑了」。



喜剧人设过於强烈的李民基，真的可以诠释其他类型的角色吗？ 直到看了《我的出走日记》，才知道原来是我们多心了，李民基不仅可以演，还能拿捏得当，刻画得入木三分。 这次在《我的出走日记》中，李民基饰演「廉家」话唠二哥「昌熙」，情感不再像之前的角色那样高冷内敛，寡言少语，情绪起伏变大，甚至有些暴躁，加上特定的「笑」果（比如和具先生比赛跳远），为整部偏向真实、忧郁的剧情增添了趣味。



尤其是第15集中李民基的哭戏，直接击中观众的泪腺。 没有嚎啕大哭，眼泪自动掉落的哭泣，是一个性格开始成熟，逐渐内敛的男人无力的一种宣泄，从不懂事到开始察觉自身价值，后悔之前浑浑噩噩过日子的幡然醒悟，整个情绪先是收著的，再一点点释放出来，内心戏很强，心酸溢出了萤幕。 观众们看得也是泪流不止，彷佛就陪在他身边一样。



能演面瘫，也能演话痨，诠释得了高冷霸总，也Hold得住乡下男人，李民基似乎从不会被角色禁锢住，完全切换自如。



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