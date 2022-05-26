「孕妇也可以很性感」李荷妮临盆前拍摄画报被封「韩国Rihanna 」！IG吸引整排蓝勾勾留言

这位「孕妈咪」真的太帅了！圈内好友秀英、孔明、郑好娟等人都跑来留言了！

近年以《炸鸡特攻队》（鸡不可失）、《One the Woman》（双重人生／双面超女）屡创事业高峰的李荷妮，去年底认爱并迅速步入礼堂，今年初也传出怀孕好消息，预产期就在6月。

将临盆前，她接受了时尚杂志《Vogue》邀请拍摄了一系列画报，坦露孕肚展现孕妇之美，在韩国国内被认为非常大胆具突破性、打破了对孕妇的刻板印象，甚至有韩媒封她为「韩国Rihanna 」 （蕾哈娜）。



▼ Rihanna 4月也挺孕肚为《Vogue》拍摄画报



李荷妮在杂志专访中表示自己原先也担心自己就要临盆了，但拍摄过程相当享受，还说：「不知道什么时候还能挺著肚子尽情拍照。」她表示想让大众了解女性身体的奥秘，想传达孕妇也可以随心所欲穿搭、也可以很性感的想法。

网友看了李荷妮的画报感到相当帅气，纷纷赞叹「真的很时尚」、「太帅了吧」、「很适合MIU MIU（服装品牌）的短上衣」、「 MIU MIU 继走秀模特儿之后最适合的人」。也有人把注意力放在她除了肚子以外不变的体态，留言：「只有肚子变大了，其他地方感觉更纤细」「怀孕也不会长胖？」「肚子都出来了，还是能感觉到腹肌啊！」

李荷妮在IG上发布一系列照片并公布了孩子小名「Joy」，还引来一排蓝勾勾名人留言，包括少女时代秀英、Rain、陈瑞妍、李源根、孔明、李海英、卢弘喆、宋玧妸、金娜怜与郑好娟，显现了李荷妮的好人缘，还有「孕妇李荷妮」与尚未出世的Joy之魅力。



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