《我的出走日記》孫錫久在《浪漫的體質》角色魅力也大散發：「需要抱抱嗎？」、「為妳的雙眸乾杯」

小編是從韓劇《60天，指定倖存者》和《浪漫的體質》注意到孫錫久的，大家也可以追追看！戲裡跟《文森佐》全汝彬的互動超棒～。

透過熱播韓劇《我的出走日記》受到大眾關注的「魅力大叔」孫錫久（具氏），相信常看韓劇的各位對他也並不陌生，許多熱門韓劇都有他的身影，今天要特別介紹一下他2019年在《浪漫的體質》中飾演的廣告導演「金尚洙」，獨特的氣場讓人印象深刻。



《浪漫的體質》全16集但孫錫久在第10集才首度登場，與全汝彬在劇中是一對CP，雖然他登場的很晚，但之後的每一集都讓劇迷們印象超深刻，每每說出口的一句句台詞都讓人為之著迷，後期兩人的互動也成為了本劇的一大看點。



全汝彬飾演的李恩靜是紀錄片導演，一直難以忘懷逝去的前男友，之後接下了跟拍女明星日常的任務，在跟拍現場遇上了廣告導演尚洙（孫錫久 飾），因為女明星表現欠佳，尚洙大發雷霆口出惡言，恩靜看不過去直接上前對罵，兩人的孽緣(?)也就此展開。



＊接下來小編分享三大熱門片段給大家參考：髒話、抱抱、乾杯。

▼在廣告片場用髒話互罵的兩人，最終是誰氣勢更勝呢？



▼之後兩人在做志工時相遇，吃冰休息聊天的片刻，看出全汝彬心中的憂傷，孫錫久忽然問她說：「要我抱抱妳嗎？」、「擁抱的話…會很溫暖的。」太讓人心動啦！！！



▼最後一個經典片段，就是讓人忍不住大爆笑的「為妳的雙眸乾杯」



這個男人真的對著眼睛乾杯，太欠揍啦～！！！XDDDD



想感受不同大叔魅力的孫錫久，推薦大家還可以回看《浪漫的體質》哦！這部也是另外一種療癒的日常，還有很多很棒的共鳴點，分享給各位～。



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