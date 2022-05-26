《我的出走日记》孙锡久在《浪漫的体质》角色魅力也大散发：「需要抱抱吗？」、「为你的双眸干杯」

小编是从韩剧《60天，指定幸存者》和《浪漫的体质》注意到孙锡久的，大家也可以追追看！戏里跟《文森佐》全汝彬的互动超棒～。

透过热播韩剧《我的出走日记》受到大众关注的「魅力大叔」孙锡久（具氏），相信常看韩剧的各位对他也并不陌生，许多热门韩剧都有他的身影，今天要特别介绍一下他2019年在《浪漫的体质》中饰演的广告导演「金尚洙」，独特的气场让人印象深刻。



《浪漫的体质》全16集但孙锡久在第10集才首度登场，与全汝彬在剧中是一对CP，虽然他登场的很晚，但之后的每一集都让剧迷们印象超深刻，每每说出口的一句句台词都让人为之著迷，后期两人的互动也成为了本剧的一大看点。



全汝彬饰演的李恩静是纪录片导演，一直难以忘怀逝去的前男友，之后接下了跟拍女明星日常的任务，在跟拍现场遇上了广告导演尚洙（孙锡久 饰），因为女明星表现欠佳，尚洙大发雷霆口出恶言，恩静看不过去直接上前对骂，两人的孽缘(?)也就此展开。



＊接下来小编分享三大热门片段给大家参考：脏话、抱抱、干杯。

▼在广告片场用脏话互骂的两人，最终是谁气势更胜呢？



▼之后两人在做志工时相遇，吃冰休息聊天的片刻，看出全汝彬心中的忧伤，孙锡久忽然问她说：「要我抱抱你吗？」、「拥抱的话…会很温暖的。」太让人心动啦！！！



▼最后一个经典片段，就是让人忍不住大爆笑的「为你的双眸干杯」



这个男人真的对著眼睛干杯，太欠揍啦～！！！XDDDD



想感受不同大叔魅力的孙锡久，推荐大家还可以回看《浪漫的体质》哦！这部也是另外一种疗愈的日常，还有很多很棒的共鸣点，分享给各位～。



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