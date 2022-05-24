《犯罪都市3》6月底開機！馬東石&李浚赫合影，塊頭&拳頭也差太多了吧XD

《犯罪都市2》才剛剛上映，影迷們就已經開始關注《犯罪都市3》了！

《犯罪都市2》是2017年電影《犯罪都市》 的續集，故事接檔第一季結局的4年後，「怪物刑警」馬石道在掃蕩了加里峰洞的毒販後，這次將面對更兇險的惡人，要到越南將殺害13條人命的殺人兇手給繩之以法！據韓國電影振興委員會23日發佈的最新票房數據，該片上週末三天在吸引253萬4千餘名觀眾，以86.2 %的票房佔有率名列韓國週末票房榜第一位，總觀影人數達到了355萬903名。



這邊第二部正在火熱上映，那邊已經傳出了製作第三部的好消息，連馬東石的對手都已經敲定，就是實力派男演員李浚赫。 第三季的故事背景設定在仁川，講述了「怪物刑警」馬石道和錦川重案組，一起打擊毒品犯罪的故事，李浚赫飾演大反派周成哲，將展現與之前角色完全不同的面貌，影片將於6月底開機。

日前，韓網上出現了馬東錫和李浚赫的合照，馬東石一身黑色的西裝，一隻手搭在李浚赫的肩上，一隻手擺出招牌握拳動作，碩大的肱二頭肌非常搶鏡。 李浚赫也學著馬東錫的動作，一隻手握拳，原本身材健碩的他站在「大塊頭」馬東錫身邊反倒顯得嬌小起來，不知道第三部里兩人會不會有互動打戲，李浚赫能頂得住馬東石幾拳？

為了配合《犯罪都市2》的宣傳，馬東石還通過IG發了粉絲福利圖，大叔歡樂出鏡，用手擺出各種姿勢，看得網友們調侃：「感覺他隔著屏幕要打我，哈哈哈哈。」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞