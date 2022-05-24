《我的出走日记》不一般的「具美CP」――孙锡久&金智媛，经典场面一次看！

这对CP的故事真的不一般，那句「我叫具子敬」也太让人心动了吧！

JTBC周末剧《我的出走日记》本周迎来大结局，由孙锡久、金智媛於剧中组成的「具美CP」，随著剧情发展，屡屡引发海内、外剧迷们讨论。

▼以下有上周播出的第14集剧透，慎入



久违了！具氏（孙锡久 饰）终於主动联系了美贞（金智媛 饰）。以「我是具氏」作为开头，还不忘调侃（？）美贞：「这些日子你出走成功了吗？」、「遇到会崇拜你的男人了吗？」（仔细看！具氏在偷笑！）美贞都给予否定的答案。

具氏邀请美贞见一面，美贞却拒绝，因为她变胖了…（是胖在哪？）具氏没有给美贞太多犹豫的时间，直接跟她说：「给你一个小时减肥，待会见。」心脏爆击啊啊啊！！！



天哪、天哪，这个画面真的有够美好，「具美CP」终於在首尔重逢啦！闲话家常之际，具氏把他「崇拜」的功力一次展现，逗得美贞哈哈大笑。这两位有机会一定要再合作一部甜蜜蜜的罗曼史啊～



尾声，美贞清清喉咙：「你叫什么名字？」具氏一个字、一个字郑重回答：「我叫具、子、敬。」

看到这里，不妨一起回顾「具美CP」的经典场面！从亲吻、告白、撒娇到离别，虽然两人谈恋爱的顺序似乎和平常人不太一样（？）但两人的化学反应爆棚，就算没有肢体接触的场面，也能令人心动不已（这里当然要排除离别的部分）。

而剩下两集的篇幅，除了美贞和具氏的故事外，「大姐」琦贞和泰勋、「二哥」昌熙和贤雅，这3对CP的发展都令人好奇。

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