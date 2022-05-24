《Running Man》金鍾國猜中宋智孝內衣顏色&寵物體重，劉在錫一臉懷疑緊盯臉紅的國兒～

這下真的跳到黃河都洗不清了～。XDDD

前天（5月22日）播出的《Running Man》中邀請到了人氣男團 ASTRO 的車銀優、文彬和尹產賀，分成了白心隊與黑心隊，黑心隊這裡都是RM的元老級成員，為了答對宋智孝的問題，哥哥們也相當努力，結果變成了CP爆料大會。



宋智孝提問：「我今天穿什麼顏色的內衣？」池錫辰答白色猜錯後，HAHA 隨後搶答：「黑色！」金鍾國也默默說了一句：「是Black啊。」



結果宋智孝表示確實是黑色，但劉在錫則懷疑地反問金鍾國怎麼會知道答案呢？金鍾國解釋：「不是白色就是黑色了啊。」但越說似乎越慌張越臉紅，哥哥們也表示也可能是其他顏色啊～。



接著宋智孝繼續提問：「我養的狗體重是幾公斤？」輪到金鍾國回答時，他表示大概是30公斤吧！答對這題後，連宋智孝都感到驚訝：「OPPA你是怎麼知道的！」



不過，成員們就更加懷疑兩人的關係了，劉在錫一邊搖頭一邊加深懷疑，成員們紛紛怒吼到：「你們是不是在同居！」、「如果沒有一起帶去動物醫院，根本沒辦法答對！」、「太扯了吧～」



金鍾國解釋道之前在其他節目上有聊過狗狗的事，而且自己只要一看照片，就能從體型大小大概猜出重量了，劉在錫則回覆說：「夠了，不用說了」、「黑色（內衣），30公斤？哈哈…OK！我懂了。」不管怎麼解釋都沒用啦～！XDDD



▼先是猜中腳沒有擦指甲油，再來是內衣顏色，最後連寵物的體重都知道：



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