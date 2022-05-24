《Running Man》金钟国猜中宋智孝内衣颜色&宠物体重，刘在锡一脸怀疑紧盯脸红的国儿～

这下真的跳到黄河都洗不清了～。XDDD

前天（5月22日）播出的《Running Man》中邀请到了人气男团 ASTRO 的车银优、文彬和尹产贺，分成了白心队与黑心队，黑心队这里都是RM的元老级成员，为了答对宋智孝的问题，哥哥们也相当努力，结果变成了CP爆料大会。



宋智孝提问：「我今天穿什么颜色的内衣？」池锡辰答白色猜错后，HAHA 随后抢答：「黑色！」金钟国也默默说了一句：「是Black啊。」



结果宋智孝表示确实是黑色，但刘在锡则怀疑地反问金钟国怎么会知道答案呢？金钟国解释：「不是白色就是黑色了啊。」但越说似乎越慌张越脸红，哥哥们也表示也可能是其他颜色啊～。



接著宋智孝继续提问：「我养的狗体重是几公斤？」轮到金钟国回答时，他表示大概是30公斤吧！答对这题后，连宋智孝都感到惊讶：「OPPA你是怎么知道的！」



不过，成员们就更加怀疑两人的关系了，刘在锡一边摇头一边加深怀疑，成员们纷纷怒吼到：「你们是不是在同居！」、「如果没有一起带去动物医院，根本没办法答对！」、「太扯了吧～」



金钟国解释道之前在其他节目上有聊过狗狗的事，而且自己只要一看照片，就能从体型大小大概猜出重量了，刘在锡则回覆说：「够了，不用说了」、「黑色（内衣），30公斤？哈哈…OK！我懂了。」不管怎么解释都没用啦～！XDDD



▼先是猜中脚没有擦指甲油，再来是内衣颜色，最后连宠物的体重都知道：



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