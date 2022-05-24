《魔女2》劇照全新出爐！李鍾碩變中長髮氣質神秘，晉久蓄鬍鬚變大佬

大熱影片《魔女2》上映在即，出品公司發佈了配角劇照，李鍾碩、晉久和徐恩秀亮相。
《魔女二部曲：另一個她》是《魔女首部曲：誕生》的續篇，由新秀申詩雅接棒金多美成為第二任魔女，新片劇情描一名「少女」從秘密實驗室中甦醒，在逃出的過程中，偶然遇到從犯罪組織中手裡守護自己家的「慶熙」， 闖入慶熙家的暴徒和少女發生激烈鬥爭後，少女靠著異於常人的天賦擊敗他們，與此同時，實驗室的白博士正在追擊少女，究竟這位少女隱藏什麼樣的秘密呢？ 前不久剛剛發佈了女主角申詩雅的個人海報，這次重量級配角的劇照也新鮮出爐。
徐恩秀飾演「趙賢」，是打算除掉少女的特工，劇照裡的她雖然只露出了側臉，卻也透著冷厲的氣質。
許久未見的晉久出演犯罪組織里的大Boss「龍鬥」，他的出現完全打破了少女安靜平穩的日常生活。 晉久蓄起了鬍鬚，梳著大背頭，微微發福的身材和臉龐讓角色更具說服力，渾身上下透著黑社會大佬的毒辣與狠勁。
最讓觀眾們期待的就是韓劇男神李鍾碩，他飾演的是秘密研究所的負責人「張」，與魔女計畫的創始人「白博士」形成對立。 劇照中的李鍾碩留著中長髮，完全沒有邋遢感覺，反而充滿文藝氣質，周身散發出圖特的神秘氣質。 比起之前的形象，退伍后的李鍾碩更加成熟、內斂了。
此外，《魔女2》將於6月15日在韓國正式上映。
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