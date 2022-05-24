《犯罪都市3》6月底开机！马东石&李浚赫合影，块头&拳头也差太多了吧XD

《犯罪都市2》才刚刚上映，影迷们就已经开始关注《犯罪都市3》了！

《犯罪都市2》是2017年电影《犯罪都市》 的续集，故事接档第一季结局的4年后，「怪物刑警」马石道在扫荡了加里峰洞的毒贩后，这次将面对更凶险的恶人，要到越南将杀害13条人命的杀人凶手给绳之以法！据韩国电影振兴委员会23日发布的最新票房数据，该片上周末三天在吸引253万4千余名观众，以86.2 %的票房占有率名列韩国周末票房榜第一位，总观影人数达到了355万903名。



这边第二部正在火热上映，那边已经传出了制作第三部的好消息，连马东石的对手都已经敲定，就是实力派男演员李浚赫。 第三季的故事背景设定在仁川，讲述了「怪物刑警」马石道和锦川重案组，一起打击毒品犯罪的故事，李浚赫饰演大反派周成哲，将展现与之前角色完全不同的面貌，影片将於6月底开机。

日前，韩网上出现了马东锡和李浚赫的合照，马东石一身黑色的西装，一只手搭在李浚赫的肩上，一只手摆出招牌握拳动作，硕大的肱二头肌非常抢镜。 李浚赫也学著马东锡的动作，一只手握拳，原本身材健硕的他站在「大块头」马东锡身边反倒显得娇小起来，不知道第三部里两人会不会有互动打戏，李浚赫能顶得住马东石几拳？

为了配合《犯罪都市2》的宣传，马东石还通过IG发了粉丝福利图，大叔欢乐出镜，用手摆出各种姿势，看得网友们调侃：「感觉他隔著屏幕要打我，哈哈哈哈。」



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