這是經紀人們的自肥之旅吧！《意外的旅程》之《李瑞鎮的La La Land》正式開始，羅PD還想控制李瑞鎮 XD

《意外的旅程》第2集中，是尹汝貞與朋友們相處的養子，還有李瑞鎮的《洛杉磯之旅（La La Land）》也正式展開。

李瑞鎮送尹汝貞和朋友們去吃飯後，露出了開心的表情，還對羅PD說：「你怎麼只想著玩？」羅PD也回：「我有說要玩嗎？」此前，羅PD也在車上透露節目還有另一個目標，全球最早開始的混合性節目，要在《意外的旅程》中播出《李瑞鎮的洛杉磯之旅（La La Land）》。



李瑞鎮也說：「看到《紐約紐約》就有那種留言，說羅暎錫自己想去紐約...所以找這個藉口，帶李瑞鎮去觀光。」這次看起來也是假借拍節目名義來玩啊（笑）！羅PD還很有自信地表示對李瑞鎮有掌控力，要他邊下樓邊說：「李瑞鎮的洛杉磯之旅！」結果...當然是被拒絕，李瑞鎮：「別說些不像話的東西了，我不要！」



在尹汝貞和朋友們去聚餐時，「3M」也到燒烤店享受美國傳統燒烤，看到電視在播電影時，李瑞鎮也開起他的電影知識庫 XD



下集預告中，「3M」還溜去遊樂園玩，因為李瑞鎮是行走的名字典，製作組還準備了1980年代人物、音樂問答，之後還播了 aespa ，羅PD：「你答對這題，我就送你一套西裝。」期待下集播出呢！



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