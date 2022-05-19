網友想看「金鍾國＆尹恩惠」見面！劉在錫回應：「我會嘗試一下的，國內能推動這項目的人幾乎只有我」

17日，在直播進行的《PLAYou：第10章Duo》中，劉在錫和同行的人一起進行尋找幸運之樹的任務。

任務過程中，劉在錫在寫願望的過程中表示：「如果這些都能實現的話，就再好不過了。」並展示了寫有「身邊的人安然無恙、疫情結束、Young＆Rich、轉成正式員工」等願望的紙張。



在實時的聊天視窗中，就有網友留言「讓我見見金鍾國和尹恩惠吧！」劉在錫看到也笑出來，接著說：「這個我無論如何都會試著做的，雖然這個很難，但是我還是會嘗試一下的。我在《Running Man》不也是這樣嗎？我會推動一下，在國內能推動這個項目的人幾乎只有我一個，我這個是冒著生命危險去做的，因為說不定會被金鍾國打，但即使這樣也要做。」



劉在錫還說：「鍾國～不是希望和恩惠兩個人見面、不是希望成為戀人，就只是想看出現在一起的畫面，不能見一下嗎？我就是想看那畫面的那個人。」直接說出大家的心聲啊 XD

목숨걸고 추진하는 김종국 윤은혜 만남

이거는 제가 어떻게든 맹그러 볼께요

제가 런닝맨에서도 얘기드렸잖아요 한번 추진해보겠다고! 이거 국내에 추진해볼수 있는 사람 거의 저밖에 없습니다! 목숨걸고 하는거예요 종국이한테 맞을지도 몰라요!

둘 같이 있는 모습 그거 보고싶은 사람이야 난! pic.twitter.com/n7U0uMDdTC — 유재석바라기 (@yoo720814_) May 17, 2022

尹恩惠過去在綜藝《X-Man》與金鍾國的愛情線，受到很多人的喜愛，還傳出戀愛傳聞。之後《Running Man》成員們經常在金鍾國面前提到尹恩惠，常常讓現場笑聲一片，雖然尹恩惠沒有出演過《Running Man》，但...因為太常被提到，還有長達40分鐘的尹恩惠剪輯版。（延伸閱讀：尹恩惠談到被傳喚17年與金鍾國《X-Man》的愛情線！還透露：「在錫歐爸跟我道歉了，說以後還會繼續提」）



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