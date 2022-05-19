这是经纪人们的自肥之旅吧！《意外的旅程》之《李瑞镇的La La Land》正式开始，罗PD还想控制李瑞镇 XD

《意外的旅程》第2集中，是尹汝贞与朋友们相处的养子，还有李瑞镇的《洛杉矶之旅（La La Land）》也正式展开。

李瑞镇送尹汝贞和朋友们去吃饭后，露出了开心的表情，还对罗PD说：「你怎么只想著玩？」罗PD也回：「我有说要玩吗？」此前，罗PD也在车上透露节目还有另一个目标，全球最早开始的混合性节目，要在《意外的旅程》中播出《李瑞镇的洛杉矶之旅（La La Land）》。



李瑞镇也说：「看到《纽约纽约》就有那种留言，说罗暎锡自己想去纽约...所以找这个藉口，带李瑞镇去观光。」这次看起来也是假借拍节目名义来玩啊（笑）！罗PD还很有自信地表示对李瑞镇有掌控力，要他边下楼边说：「李瑞镇的洛杉矶之旅！」结果...当然是被拒绝，李瑞镇：「别说些不像话的东西了，我不要！」



在尹汝贞和朋友们去聚餐时，「3M」也到烧烤店享受美国传统烧烤，看到电视在播电影时，李瑞镇也开起他的电影知识库 XD



下集预告中，「3M」还溜去游乐园玩，因为李瑞镇是行走的名字典，制作组还准备了1980年代人物、音乐问答，之后还播了 aespa ，罗PD：「你答对这题，我就送你一套西装。」期待下集播出呢！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻