尹恩惠談到被傳喚17年與金鍾國《X-Man》的愛情線！還透露：「在錫歐爸跟我道歉了，說以後還會繼續提」

尹恩惠作為嘉賓出演27日播出的《Radio Star》，她也公開自己連續17年被傳喚《X-Man》和金鍾國 Love Line 的心裡話。
她說：「在我的立場...我自己說有點丟人，很多人都很喜歡『當然了』這個遊戲，當時李民基特別真摯，真的是像搶奪我一樣，這樣做了三角關係。」
還回顧了當時《X-Man》的片段，金鍾國問李民基：「你喜歡恩惠嗎？」李民基毫不遲疑地回答：「當然了！」李民基問金鍾國：「你討厭嗎？」金鍾國走過去摀著尹恩惠的耳朵並回答：「當然了！」尹恩惠接著說：「其實最開始鍾國歐爸最開始摀著耳朵的時候...我還不知道是什麼意思，但是大家都亂套了，我差不多2秒之後知道的，那時候起雞皮疙瘩了，是天才啊！真聰明。」
提到《Running Man》尹恩惠的剪輯，她也說：「其實我沒有出演過，但是在錫歐爸會一直提到我。那個影片有40分鐘，看了一下在《Running Man》對決時，為了讓鍾國歐爸動搖，就會在旁邊喊著我的名字，然後在《玩什麼好呢？》又說了。」尹恩惠還提到自己打了電話給劉在錫：「歐爸第一句話就是『恩惠呀～對不起』，我說了沒關係後，歐爸就說『是嗎？那麼下次還繼續說，對不起』。」引發全場爆笑。
《Running Man》尹恩惠剪輯：
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