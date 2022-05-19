网友想看「金钟国＆尹恩惠」见面！刘在锡回应：「我会尝试一下的，国内能推动这项目的人几乎只有我」

网友想看「金钟国＆尹恩惠」见面！刘在锡回应：「我会尝试一下的，国内能推动这项目的人几乎只有我」

综艺   2022年5月19日   星期四12:46   Yuan  

（封面图源：SBS《X-Man》、Twitter@yoo720814_截图）

17日，在直播进行的《PLAYou：第10章Duo》中，刘在锡和同行的人一起进行寻找幸运之树的任务。

任务过程中，刘在锡在写愿望的过程中表示：「如果这些都能实现的话，就再好不过了。」并展示了写有「身边的人安然无恙、疫情结束、Young＆Rich、转成正式员工」等愿望的纸张。
（图源：Twitter@yoo720814_截图）

在实时的聊天视窗中，就有网友留言「让我见见金钟国和尹恩惠吧！」刘在锡看到也笑出来，接著说：「这个我无论如何都会试著做的，虽然这个很难，但是我还是会尝试一下的。我在《Running Man》不也是这样吗？我会推动一下，在国内能推动这个项目的人几乎只有我一个，我这个是冒著生命危险去做的，因为说不定会被金钟国打，但即使这样也要做。」
（图源：Twitter@yoo720814_截图）

刘在锡还说：「钟国～不是希望和恩惠两个人见面、不是希望成为恋人，就只是想看出现在一起的画面，不能见一下吗？我就是想看那画面的那个人。」直接说出大家的心声啊 XD

尹恩惠过去在综艺《X-Man》与金钟国的爱情线，受到很多人的喜爱，还传出恋爱传闻。之后《Running Man》成员们经常在金钟国面前提到尹恩惠，常常让现场笑声一片，虽然尹恩惠没有出演过《Running Man》，但...因为太常被提到，还有长达40分钟的尹恩惠剪辑版。（延伸阅读：尹恩惠谈到被传唤17年与金钟国《X-Man》的爱情线！还透露：「在锡欧爸跟我道歉了，说以后还会继续提」
（图源：MBC《Radio Star》截图）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » 网友想看「金钟国＆尹恩惠」见面！刘在锡回应：「我会尝试一下的，国内能推动这项目的人几乎只有我」
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手