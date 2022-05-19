网友想看「金钟国＆尹恩惠」见面！刘在锡回应：「我会尝试一下的，国内能推动这项目的人几乎只有我」

17日，在直播进行的《PLAYou：第10章Duo》中，刘在锡和同行的人一起进行寻找幸运之树的任务。

任务过程中，刘在锡在写愿望的过程中表示：「如果这些都能实现的话，就再好不过了。」并展示了写有「身边的人安然无恙、疫情结束、Young＆Rich、转成正式员工」等愿望的纸张。



在实时的聊天视窗中，就有网友留言「让我见见金钟国和尹恩惠吧！」刘在锡看到也笑出来，接著说：「这个我无论如何都会试著做的，虽然这个很难，但是我还是会尝试一下的。我在《Running Man》不也是这样吗？我会推动一下，在国内能推动这个项目的人几乎只有我一个，我这个是冒著生命危险去做的，因为说不定会被金钟国打，但即使这样也要做。」



刘在锡还说：「钟国～不是希望和恩惠两个人见面、不是希望成为恋人，就只是想看出现在一起的画面，不能见一下吗？我就是想看那画面的那个人。」直接说出大家的心声啊 XD

목숨걸고 추진하는 김종국 윤은혜 만남

이거는 제가 어떻게든 맹그러 볼께요

제가 런닝맨에서도 얘기드렸잖아요 한번 추진해보겠다고! 이거 국내에 추진해볼수 있는 사람 거의 저밖에 없습니다! 목숨걸고 하는거예요 종국이한테 맞을지도 몰라요!

둘 같이 있는 모습 그거 보고싶은 사람이야 난! pic.twitter.com/n7U0uMDdTC — 유재석바라기 (@yoo720814_) May 17, 2022

尹恩惠过去在综艺《X-Man》与金钟国的爱情线，受到很多人的喜爱，还传出恋爱传闻。之后《Running Man》成员们经常在金钟国面前提到尹恩惠，常常让现场笑声一片，虽然尹恩惠没有出演过《Running Man》，但...因为太常被提到，还有长达40分钟的尹恩惠剪辑版。（延伸阅读：尹恩惠谈到被传唤17年与金钟国《X-Man》的爱情线！还透露：「在锡欧爸跟我道歉了，说以后还会继续提」）



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