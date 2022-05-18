《我的出走日記》具先生就是前田徑選手沒錯吧～跳遠、投擲、馬拉松樣樣都行！廉昌熙也不容小覷

二哥跳遠退縮，跑馬拉松倒是贏了!!!好勵志XD

《我的出走日記》播至第12集，觀眾現在對具先生（孫錫久 飾）的印象可能是「黑幫大佬」或「夜店大佬」，還記得他很可能是田徑選手出身嗎？

回顧第4、第5集具先生的「驚人一跳」，他淡淡的說了一句：「妳等著。」接著綁好鞋帶往後走，轉身開始助跑，縱身一躍——到相隔一大片草叢的對面馬路去，替廉美貞撿了帽子後，再用一樣的方式飛躍回來。



而第7、第8集，他又接連展現非凡的身手。第7集他告訴廉美貞他發現「月亮變了」，原來是因為路燈改變了他望向月亮的景色。他隨手拿起一顆石頭便往路燈砸，一發即中。



第8集，廉昌熙沒有照顧好他的名車，心虛的轉身就要跑，他在後頭開追，兩個人就此展開了馬拉松長跑對決……平時需要搭公車或開車接地鐵的路段，他們跑到了！



跳遠、投擲與馬拉松，具先生各項運動能力展現，完全就是專業選手！廉昌熙才會曾經以為他就是國家代表，上網瘋狂搜尋姓具的田徑選手。仔細聽廉昌熙當時搜尋的名字，裡頭就有位和具先生同名的「具子敬」，現在是否應證具先生就是那位具子敬了呢？



若真是田徑選手出身，還是網路上搜尋得到的名選手，那還真好奇他是如何進入夜世界擁有一席之地的，就不曉得後續劇情會不會提及了。



而廉昌熙曾試圖模仿具先生跳遠卻退縮，在馬拉松比賽上卻勇敢邁開步伐贏了具先生，似乎是個頗勵志的例子，或許廉昌熙平時太小看自己了。



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