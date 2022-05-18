《我的出走日记》具先生就是前田径选手没错吧～跳远、投掷、马拉松样样都行！廉昌熙也不容小觑

二哥跳远退缩，跑马拉松倒是赢了!!!好励志XD

《我的出走日记》播至第12集，观众现在对具先生（孙锡久 饰）的印象可能是「黑帮大佬」或「夜店大佬」，还记得他很可能是田径选手出身吗？

回顾第4、第5集具先生的「惊人一跳」，他淡淡的说了一句：「你等著。」接著绑好鞋带往后走，转身开始助跑，纵身一跃——到相隔一大片草丛的对面马路去，替廉美贞捡了帽子后，再用一样的方式飞跃回来。



而第7、第8集，他又接连展现非凡的身手。第7集他告诉廉美贞他发现「月亮变了」，原来是因为路灯改变了他望向月亮的景色。他随手拿起一颗石头便往路灯砸，一发即中。



第8集，廉昌熙没有照顾好他的名车，心虚的转身就要跑，他在后头开追，两个人就此展开了马拉松长跑对决……平时需要搭公车或开车接地铁的路段，他们跑到了！



跳远、投掷与马拉松，具先生各项运动能力展现，完全就是专业选手！廉昌熙才会曾经以为他就是国家代表，上网疯狂搜寻姓具的田径选手。仔细听廉昌熙当时搜寻的名字，里头就有位和具先生同名的「具子敬」，现在是否应证具先生就是那位具子敬了呢？



若真是田径选手出身，还是网路上搜寻得到的名选手，那还真好奇他是如何进入夜世界拥有一席之地的，就不晓得后续剧情会不会提及了。



而廉昌熙曾试图模仿具先生跳远却退缩，在马拉松比赛上却勇敢迈开步伐赢了具先生，似乎是个颇励志的例子，或许廉昌熙平时太小看自己了。



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