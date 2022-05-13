居然是半年前的事了！李俊昊於SNS分享《衣袖紅鑲邊》殺青照，粉絲：「必須再重溫一次電視劇」

來，讓小編看看，是誰過了半年還沒走出來？（舉手）



上週於「第58屆百想藝術大賞」獲得「雙冠王」──TV部門之「男子最優秀演技獎」和「男子人氣獎」的李俊昊，以MBC電視劇《衣袖紅鑲邊》的「李祘」一角獲得廣大劇迷喜愛。成為「視帝」的他於頒獎典禮上表示，未來會成為更好的人，並且交出讓大家和自己都能滿意、感動的好作品。



昨日（12日），李俊昊於個人Instagram的限時動態分享《衣袖紅鑲邊》的殺青照，並留言：「已經過去半年了，最後的拍攝日」看到俊昊有感而發，應該有不少劇迷決定再重溫一次電視劇吧！



另外，李俊昊的新作品已經確定，他將與潤娥合作電視劇《King the Land》。這是一部愛情喜劇，無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人，遇上因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的女主角後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。

曾在「MBC歌謠大祭典」帶來《Señorita》雙人舞台的俊昊和潤娥，曾引起不小轟動。兩人同為偶像出身，近年均紛紛跨足戲劇界，活躍於大螢幕和小螢幕上。此次以電視劇男主角和女主角相遇，格外令人期待。

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