聽了直接想暈倒在他懷裡！《偶然成為社長2》趙寅成的花式「情話」：我沒有你不行

聽了直接想暈倒在他懷裡！《偶然成為社長2》趙寅成的花式「情話」：我沒有你不行

明星   2022年5月13日   星期五10:44   Tracy  

（封面圖源：tvN《偶然成為社長2》）

這世上怎麼會有像趙寅成這樣長得帥，還那麼會說話的人？

這段時間，趙寅成和好兄弟車太鉉參加了綜藝節目《偶然成為社長2》，和明星嘉賓們一起經營著一家超市。 最近幾期的「兼職生」是金惠秀、韓孝周和朴京惠，幾人結束了一天的營業，做著閉店準備。 金惠秀大讚勤勞、認真的朴京惠。

朴京惠望著前輩趙寅成，問道：「社長是怎麼想的？ 」趙寅成說了一句：「我沒有你不行。 」聽得朴京惠露出了羞澀的笑容。 一旁的金惠秀和韓孝周也撒嬌著爭相問趙社長自己的表現，期待著趙寅成的誇獎。 社長和店員如此和諧的工作環境真的不多見，哈哈哈哈。
（圖源：tvN《偶然成為社長2》）

之前朴京惠洗碗時，趙寅成還走到她身後幫她整理鬆掉的圍裙，還特意打了個漂亮整齊的蝴蝶結，體貼細心的面貌看得觀眾們羡慕不已，紛紛表示：「我也想為趙社長打工」、「趙寅成太甜了，怎麼辦，看得我全程癡笑」、「我也想被趙寅成誇」、「他那句'沒有你不行'，真的砸中了我的心」等。

試問面對身高187cm的長腿男神趙寅成，聽著他用溫柔又富有磁性的嗓音說著「沒有你不行」，還會親手為你整理圍裙，用深情的眼神注視著你，只要是女生都會瘋掉吧，哈哈哈哈！！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 聽了直接想暈倒在他懷裡！《偶然成為社長2》趙寅成的花式「情話」：我沒有你不行
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手