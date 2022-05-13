聽了直接想暈倒在他懷裡！《偶然成為社長2》趙寅成的花式「情話」：我沒有你不行

這世上怎麼會有像趙寅成這樣長得帥，還那麼會說話的人？

這段時間，趙寅成和好兄弟車太鉉參加了綜藝節目《偶然成為社長2》，和明星嘉賓們一起經營著一家超市。 最近幾期的「兼職生」是金惠秀、韓孝周和朴京惠，幾人結束了一天的營業，做著閉店準備。 金惠秀大讚勤勞、認真的朴京惠。

朴京惠望著前輩趙寅成，問道：「社長是怎麼想的？ 」趙寅成說了一句：「我沒有你不行。 」聽得朴京惠露出了羞澀的笑容。 一旁的金惠秀和韓孝周也撒嬌著爭相問趙社長自己的表現，期待著趙寅成的誇獎。 社長和店員如此和諧的工作環境真的不多見，哈哈哈哈。



之前朴京惠洗碗時，趙寅成還走到她身後幫她整理鬆掉的圍裙，還特意打了個漂亮整齊的蝴蝶結，體貼細心的面貌看得觀眾們羡慕不已，紛紛表示：「我也想為趙社長打工」、「趙寅成太甜了，怎麼辦，看得我全程癡笑」、「我也想被趙寅成誇」、「他那句'沒有你不行'，真的砸中了我的心」等。

試問面對身高187cm的長腿男神趙寅成，聽著他用溫柔又富有磁性的嗓音說著「沒有你不行」，還會親手為你整理圍裙，用深情的眼神注視著你，只要是女生都會瘋掉吧，哈哈哈哈！！



조인성의 잘생김을 대하는 김혜수와 박경혜의 차이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

자기야...눈 뜨고 못보겠네?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 진짜 킬포 너무 웃김ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋ pic.twitter.com/G8rji1grla — 러박 (@MDBY_NS) May 12, 2022

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