居然是半年前的事了！李俊昊於SNS分享《衣袖红镶边》杀青照，粉丝：「必须再重温一次电视剧」

来，让小编看看，是谁过了半年还没走出来？（举手）



上周於「第58届百想艺术大赏」获得「双冠王」――TV部门之「男子最优秀演技奖」和「男子人气奖」的李俊昊，以MBC电视剧《衣袖红镶边》的「李祘」一角获得广大剧迷喜爱。成为「视帝」的他於颁奖典礼上表示，未来会成为更好的人，并且交出让大家和自己都能满意、感动的好作品。



昨日（12日），李俊昊於个人Instagram的限时动态分享《衣袖红镶边》的杀青照，并留言：「已经过去半年了，最后的拍摄日」看到俊昊有感而发，应该有不少剧迷决定再重温一次电视剧吧！



另外，李俊昊的新作品已经确定，他将与润娥合作电视剧《King the Land》。这是一部爱情喜剧，无法忍受虚伪笑容的财阀继承人，遇上因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主角后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。

曾在「MBC歌谣大祭典」带来《Señorita》双人舞台的俊昊和润娥，曾引起不小轰动。两人同为偶像出身，近年均纷纷跨足戏剧界，活跃於大萤幕和小萤幕上。此次以电视剧男主角和女主角相遇，格外令人期待。

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