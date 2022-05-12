PSY如何請來宋仲基幫Heize拍MV？ 獨家秘訣笑翻全場，竟是宋仲基主動開口！

當時宋仲基剛拍完《黑道律師文森佐》沒多久，很多人都好奇為何剛殺青就跑去拍MV，這次終於由PSY揭曉謎底了！XD

PSY上月底攜正規九輯《PSY 9th》回歸，新歌邀來防彈少年團成員SUGA、秀智、成始璄、Crush、華莎、Jessi等參與合作，加上之前還有李炳憲、PIKO太郎等等，被稱為「邀約之神」。 近日出演MBC《Radio Star》時，PSY首次透露了多年來屢屢成功邀到大牌藝人的獨特秘訣。



PSY成立P NATION之後將「音源女王」Heize簽到旗下，去年為她發行首張專輯同名主打歌《Happen》竟請來宋仲基拍攝MV，讓粉絲們驚喜不已。 當時宋仲基剛結束《黑道律師文森佐》的拍攝緊接著就來拍MV，讓很多人好奇究竟是如何辦到。



PSY當時在IG留言說希望在MV部份給Heize提供幫助，所以雖然和宋仲基沒有很熟仍厚著臉皮提出邀約。 這次在《Radio Star》首次透露了過程細節：「用了兩周時間問候他。 我說《黑道律師文森佐》很好看，要記得吃飯，換季期間請多注意呼吸器官。 」金九拉猜那兩周宋仲基應該一直在揣測PSY的心思，PSY：「最後是他自己開口的，讓我不要再問候、直接說吧。 」令全場嘉賓和MC笑翻XD



不僅如此，PSY上張專輯請來李炳憲拍《I LUV IT》的MV，讓李炳憲拋下影帝包袱、大跳搞笑熱舞，也十分出人意料。 PSY說花了五六年時間才成功請到他：「也是一樣從問候開始......」難怪李承允說PSY的長壽秘訣就是「三寸不爛之舌」XD



另外，PSY新歌《That That》MV裡有一幕是扮成《江南Style》的自己再次出場，然後被SUGA狂扇嘴巴、流血倒下。 PSY表示希望通過這場戲表示送走《江南Style》的PSY，從今以後是全新的PSY。



▽宋仲基與Heize合作的《Happen》：



▽PSY和SUGA合作的新歌《That That》：



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