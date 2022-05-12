PSY如何请来宋仲基帮Heize拍MV？ 独家秘诀笑翻全场，竟是宋仲基主动开口！

当时宋仲基刚拍完《黑道律师文森佐》没多久，很多人都好奇为何刚杀青就跑去拍MV，这次终於由PSY揭晓谜底了！XD

PSY上月底携正规九辑《PSY 9th》回归，新歌邀来防弹少年团成员SUGA、秀智、成始璄、Crush、华莎、Jessi等参与合作，加上之前还有李炳宪、PIKO太郎等等，被称为「邀约之神」。 近日出演MBC《Radio Star》时，PSY首次透露了多年来屡屡成功邀到大牌艺人的独特秘诀。



PSY成立P NATION之后将「音源女王」Heize签到旗下，去年为她发行首张专辑同名主打歌《Happen》竟请来宋仲基拍摄MV，让粉丝们惊喜不已。 当时宋仲基刚结束《黑道律师文森佐》的拍摄紧接著就来拍MV，让很多人好奇究竟是如何办到。



PSY当时在IG留言说希望在MV部份给Heize提供帮助，所以虽然和宋仲基没有很熟仍厚著脸皮提出邀约。 这次在《Radio Star》首次透露了过程细节：「用了两周时间问候他。 我说《黑道律师文森佐》很好看，要记得吃饭，换季期间请多注意呼吸器官。 」金九拉猜那两周宋仲基应该一直在揣测PSY的心思，PSY：「最后是他自己开口的，让我不要再问候、直接说吧。 」令全场嘉宾和MC笑翻XD



不仅如此，PSY上张专辑请来李炳宪拍《I LUV IT》的MV，让李炳宪抛下影帝包袱、大跳搞笑热舞，也十分出人意料。 PSY说花了五六年时间才成功请到他：「也是一样从问候开始......」难怪李承允说PSY的长寿秘诀就是「三寸不烂之舌」XD



另外，PSY新歌《That That》MV里有一幕是扮成《江南Style》的自己再次出场，然后被SUGA狂扇嘴巴、流血倒下。 PSY表示希望通过这场戏表示送走《江南Style》的PSY，从今以后是全新的PSY。



▽宋仲基与Heize合作的《Happen》：



▽PSY和SUGA合作的新歌《That That》：



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