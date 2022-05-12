Davichi李海利宣布7月與圈外男友結婚♥成員姜珉炅的反應：「我會滾開的，你好好生活」

11日，有相關人士透露 Davichi 成員李海利將與圈外男友結婚，預計在7月舉行婚禮。

之後，李海利也在 IG 上傳手寫信：「各位過得好嗎？因爲有想最先告訴大家的事，所以懷著緊張的心情來到了這裡。能說出這樣的話，感覺就像做夢一樣。雖然還沒有實感...我要結婚啦！」



接著，關於結婚的對象，她說：「和他在一起的時候，笑容會變多，是值得學習的好人。他是比任何人都尊重和愛護我的人，我會一生珍惜並彼此陪伴下去。」最後也寫道：「以後也會繼續以 Davichi 李海利的身分唱歌，繼續和珉炅一起打打鬧鬧。無條件愛我們地粉絲們，一直很感謝大家，等待著我們在演唱會見面的那一天，我們會用好的專輯報答大家的。 Davichi 永遠的老大李海利。」



而成員姜珉炅在貼文底下留言：「我會滾開的，你好好生活。」此外，姜珉炅還在自己的 IG 上傳歌單，歌名排序是〈我滾了，你好好生活〉、〈某X〉、〈那個XX〉、〈時間啊 停止吧〉、〈兩個人〉、〈愛與戰爭〉、〈沒有你的時間〉和〈致我長久以來的戀人〉，引發粉絲們的爆笑！



Davichi 是在2008年2月出道的雙人女子組合，唱過〈8282〉、〈時間啊 停止吧〉和〈不要說再見〉等大熱曲，也演唱過許多熱門劇的 OST。而她們也將在16日發行新迷你專輯《Season Note》，這是繼去年12月推出單曲《Everyday Christmas》後，時隔5個月推出的新歌。



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