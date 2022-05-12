Davichi李海利宣布7月与圈外男友结婚♥成员姜珉炅的反应：「我会滚开的，你好好生活」

11日，有相关人士透露 Davichi 成员李海利将与圈外男友结婚，预计在7月举行婚礼。

之后，李海利也在 IG 上传手写信：「各位过得好吗？因爲有想最先告诉大家的事，所以怀著紧张的心情来到了这里。能说出这样的话，感觉就像做梦一样。虽然还没有实感...我要结婚啦！」



接著，关於结婚的对象，她说：「和他在一起的时候，笑容会变多，是值得学习的好人。他是比任何人都尊重和爱护我的人，我会一生珍惜并彼此陪伴下去。」最后也写道：「以后也会继续以 Davichi 李海利的身分唱歌，继续和珉炅一起打打闹闹。无条件爱我们地粉丝们，一直很感谢大家，等待著我们在演唱会见面的那一天，我们会用好的专辑报答大家的。 Davichi 永远的老大李海利。」



而成员姜珉炅在贴文底下留言：「我会滚开的，你好好生活。」此外，姜珉炅还在自己的 IG 上传歌单，歌名排序是〈我滚了，你好好生活〉、〈某X〉、〈那个XX〉、〈时间啊 停止吧〉、〈两个人〉、〈爱与战争〉、〈没有你的时间〉和〈致我长久以来的恋人〉，引发粉丝们的爆笑！



Davichi 是在2008年2月出道的双人女子组合，唱过〈8282〉、〈时间啊 停止吧〉和〈不要说再见〉等大热曲，也演唱过许多热门剧的 OST。而她们也将在16日发行新迷你专辑《Season Note》，这是继去年12月推出单曲《Everyday Christmas》后，时隔5个月推出的新歌。



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