電影《Broker》製作發表會：IU李知恩「難忘演技受宋康昊前輩稱讚，回家還向父母炫耀」

全能藝人IU李知恩除了舞台表現擁有廣大粉絲外，在電視劇中也不斷有許多令人印象深刻的作品，而這次她挑戰商業電影登上大螢幕的作品《Broker》片中，IU演出一位母親，《Broker》入圍了本屆坎城影展競賽片，令她直呼「活到現在，竟然會有這樣的一天」！

5月10日所舉辦的電影《Broker》製作發表會上，宋康昊、姜棟元、李周映與IU李知恩共同出席，另一位主演裴斗娜則因為有行程衝突而不克參與。片中演出新手媽媽素英一角的IU，在現場提到了這個角色相當有難度，她表示因為是第一次飾演母親，所以一直想著該怎麼抱著孩子，怎麼跟他玩，想要自然的流露出身為母親的一些小動作。



在外型上IU也嘗試全新的改變，染色的長髮以及濃濃的煙薰妝感，跟平時畫著淡妝的她有很不一樣的感覺。雖然她一開始也覺得不太習慣，但很快地也就投入了這個角色。IU也稱讚姜棟元前輩非常會跟小朋友相處，看姜棟元跟孩子們玩得那麼開心，IU說再下去差點就要求前輩陪她玩了，引發全場大笑。姜棟元則是表示雖然很累，也要先照顧好現場拍攝的孩子們，也讓IU覺得要成為體力更好的演員。



而其中最令IU難忘的則是宋康昊前輩對她的稱讚，她甚至將這稱之為「人生中印象最深的場面」。她說起當天的狀況還歷歷在目，雖然當日宋康昊的部分已經拍攝完畢，但前輩卻沒有離開現場，而是等著IU的部分拍攝完畢後，前來稱讚她剛剛那場戲非常好，之後便離開了。前輩遠去的汽車背影也像是美麗的電影畫面一樣令IU難忘，回家之後IU還不忘跟父母炫耀一番。



電影《Broker》將描述從一個Babybox所展開的意外旅程，由日本名導演是枝裕和執導，宋康昊、姜棟元、裴斗娜、IU李知恩以及李周映共同演出。本片入圍第75屆坎城國際電影節競爭影片，將於6月8日在韓上映，台灣也將隨後上映。



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