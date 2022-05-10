电影《Broker》制作发表会：IU李知恩「难忘演技受宋康昊前辈称赞，回家还向父母炫耀」

全能艺人IU李知恩除了舞台表现拥有广大粉丝外，在电视剧中也不断有许多令人印象深刻的作品，而这次她挑战商业电影登上大萤幕的作品《Broker》片中，IU演出一位母亲，《Broker》入围了本届坎城影展竞赛片，令她直呼「活到现在，竟然会有这样的一天」！

5月10日所举办的电影《Broker》制作发表会上，宋康昊、姜栋元、李周映与IU李知恩共同出席，另一位主演裴斗娜则因为有行程冲突而不克参与。片中演出新手妈妈素英一角的IU，在现场提到了这个角色相当有难度，她表示因为是第一次饰演母亲，所以一直想著该怎么抱著孩子，怎么跟他玩，想要自然的流露出身为母亲的一些小动作。



在外型上IU也尝试全新的改变，染色的长发以及浓浓的烟薰妆感，跟平时画著淡妆的她有很不一样的感觉。虽然她一开始也觉得不太习惯，但很快地也就投入了这个角色。IU也称赞姜栋元前辈非常会跟小朋友相处，看姜栋元跟孩子们玩得那么开心，IU说再下去差点就要求前辈陪她玩了，引发全场大笑。姜栋元则是表示虽然很累，也要先照顾好现场拍摄的孩子们，也让IU觉得要成为体力更好的演员。



而其中最令IU难忘的则是宋康昊前辈对她的称赞，她甚至将这称之为「人生中印象最深的场面」。她说起当天的状况还历历在目，虽然当日宋康昊的部分已经拍摄完毕，但前辈却没有离开现场，而是等著IU的部分拍摄完毕后，前来称赞她刚刚那场戏非常好，之后便离开了。前辈远去的汽车背影也像是美丽的电影画面一样令IU难忘，回家之后IU还不忘跟父母炫耀一番。



电影《Broker》将描述从一个Babybox所展开的意外旅程，由日本名导演是枝裕和执导，宋康昊、姜栋元、裴斗娜、IU李知恩以及李周映共同演出。本片入围第75届坎城国际电影节竞争影片，将於6月8日在韩上映，台湾也将随后上映。



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