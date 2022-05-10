《意外的旅程》有著美國演員夢的羅PD！卻李瑞鎮吐槽﹔「你不是演技的問題，外表才是問題」

由羅暎錫PD、申孝貞PD共同製作的綜藝《意外的旅程》在8日首播，

節目紀錄在「第93屆奧斯卡金像獎」成為韓國首位獲得奧斯卡最佳女配角獎的尹汝貞，參與2022年美國影獎季的幕後過程，而李瑞鎮在這次旅程則以「經紀人」身份與尹汝貞同行。



李瑞鎮抵達洛杉磯的同時，還找了吃晚餐的韓食堂，並幫助尹汝貞搬宿舍。抵達宿舍時，李瑞還一直說明包括宿舍在內的洛杉磯小區的特色，甚至是房價等。但是...因旅途勞累，幾個小時後便宣佈罷工，隔天還比尹汝貞晚起，把宿舍當成自己家，躺在沙發超級放鬆，還一直想著要去那裡玩 XD 這也讓尹汝貞一直說要解雇他。



吃晚餐的時候，尹汝貞也提到韓國影視產業興起的時機點很棒，羅PD：「我也很想進軍外國市場，請多多跟導演推薦我吧！說有個人想在美國開啟第二個演員人生。」製作組還放羅PD客串《請回答1994》和《機智醫生生活》的片段。」



羅PD還在宿舍演起情境劇，對著李瑞鎮說：「我想做這種事...成功的好萊塢演員，今天過得這樣 Mr.Lee？My house so big.前輩說會讓我一起進軍好萊塢。」李瑞鎮也吐槽﹔「你不是演技的問題，外表才是問題。」羅PD聽到還回﹔「So angry！」經紀人們間的相愛相殺也是超爆笑。



節目中，還可以看到尹汝貞爲了健康的演員生活，每天早上都會運動，喝水果奶昔，出演《The Kelly Clarkson Show》前接受事前接受英文採訪，在紙上手寫下可能會被問到的英文回答，或者思考符合過去角色、活動風格的衣服，還介紹自己身旁的朋友，多樣的面貌給觀眾帶來溫暖的感動和歡笑。



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