《玩什麼好呢》宋恩伊惜棄WSG Wannabe，差點成為池錫辰第二！朴河宣雖遭淘汰但解開音癡誤會

這集演員參賽者不少呢！小編力推Emma Stone，聲音好甜好驚豔～

《玩什麼好呢》目前正進行女子美聲團體WSG Wannabe徵選，最新一集第二次盲選終於告一段落。

此集共四位參賽者，Saoirse Ronan（茜爾莎羅倫／瑟夏羅南）、沈銀河、Jessica Alba（謝茜基艾芭／潔西卡艾芭）與Emma Stone（愛瑪史東／艾瑪史東）。四位僅Emma Stone擄獲全部代表的心，三票直接過關，不過因為「太好聽」被要求播第二首歌。

沈銀河只有劉八峰認可，獲得兩票不通過直接被淘汰。沈銀河真實身分是演員朴河宣，近年最知名的作品便是《兒媳記》系列和《黑色太陽》系列。有趣的是，她的身分一被揭曉，劉八峰和愛琳娜金異口同聲問：「她不是音癡嗎？」因為朴河宣在《Highkick！短腿的反擊》以及《音癡診所》音癡形象深植人心啊！現在總算能藉由此次選秀洗刷了一些誤會。



Saoirse Ronan與Jessica Alba都得到兩票得待定是否通過。最可惜的莫過於Saoirse Ronan了，她因為行程撞期的關係決定棄賽，把機會留給後輩。Saoirse Ronan正是知名諧星暨MC宋恩伊，歌唱實力眾所皆知，她的退賽讓劉八峰和愛琳娜直呼：「差點就是第二個一般池（池錫辰）啊！」想當初池錫辰就是因為選上MSG Wannabe才一圓站上歌唱舞台的夢想（池錫辰以歌手出道，卻從未參加過音樂節目上台打過歌）。



▼Saoirse Ronan與沈銀河面試片段



▼沈銀河完整演唱影片



▼Saoirse Ronan完整演唱影片



本集除了Jessica Alba還有全智賢進行待定面試，兩位的面試過程都相當搞笑，最搞笑莫過於Jessica Alba。Jessica Alba不僅一進門就跌了一跤喊出真實的聲音，坐下來的時候也踉踉蹌蹌，跳舞也極盡「身體搞笑」。而她的幽默更是一絕，參賽的理由竟是「改變八字（改變命運）」，笑翻所有代表！Jessica Alba與全智賢最後都說服了代表們順利通關。



▼全智賢待定面試



▼Jessica Alba待定面試



下集預告會播出最後的盲選面試，Anne Hathaway（安妮夏菲維／安海瑟威）的面試內容，接著便是分組賽。



文末透露網友聽出來的參賽者真實身分（不包含已揭曉身分的宋恩伊與朴河宣）



▼Jessica Alba（謝茜基艾芭／潔西卡艾芭）→蔡貞安（歌手、演員，《咖啡王子1號店》裡的韓幼珠、《豬玀之王》的姜真雅刑警）



▼Emma Stone（愛瑪史東／艾瑪史東）→鄭知蘇（演員，《謗法》裡的下咒少女白昭袗、《上流寄生族／寄生上流》裡的富家女兒朴多惠）





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