《玩什么好呢》宋恩伊惜弃WSG Wannabe，差点成为池锡辰第二！朴河宣虽遭淘汰但解开音痴误会

这集演员参赛者不少呢！小编力推Emma Stone，声音好甜好惊艳～

《玩什么好呢》目前正进行女子美声团体WSG Wannabe徵选，最新一集第二次盲选终於告一段落。

此集共四位参赛者，Saoirse Ronan（茜尔莎罗伦／瑟夏罗南）、沈银河、Jessica Alba（谢茜基艾芭／洁西卡艾芭）与Emma Stone（爱玛史东／艾玛史东）。四位仅Emma Stone掳获全部代表的心，三票直接过关，不过因为「太好听」被要求播第二首歌。

沈银河只有刘八峰认可，获得两票不通过直接被淘汰。沈银河真实身分是演员朴河宣，近年最知名的作品便是《儿媳记》系列和《黑色太阳》系列。有趣的是，她的身分一被揭晓，刘八峰和爱琳娜金异口同声问：「她不是音痴吗？」因为朴河宣在《Highkick！短腿的反击》以及《音痴诊所》音痴形象深植人心啊！现在总算能藉由此次选秀洗刷了一些误会。



Saoirse Ronan与Jessica Alba都得到两票得待定是否通过。最可惜的莫过於Saoirse Ronan了，她因为行程撞期的关系决定弃赛，把机会留给后辈。Saoirse Ronan正是知名谐星暨MC宋恩伊，歌唱实力众所皆知，她的退赛让刘八峰和爱琳娜直呼：「差点就是第二个一般池（池锡辰）啊！」想当初池锡辰就是因为选上MSG Wannabe才一圆站上歌唱舞台的梦想（池锡辰以歌手出道，却从未参加过音乐节目上台打过歌）。



▼Saoirse Ronan与沈银河面试片段



▼沈银河完整演唱影片



▼Saoirse Ronan完整演唱影片



本集除了Jessica Alba还有全智贤进行待定面试，两位的面试过程都相当搞笑，最搞笑莫过於Jessica Alba。Jessica Alba不仅一进门就跌了一跤喊出真实的声音，坐下来的时候也踉踉跄跄，跳舞也极尽「身体搞笑」。而她的幽默更是一绝，参赛的理由竟是「改变八字（改变命运）」，笑翻所有代表！Jessica Alba与全智贤最后都说服了代表们顺利通关。



▼全智贤待定面试



▼Jessica Alba待定面试



下集预告会播出最后的盲选面试，Anne Hathaway（安妮夏菲维／安海瑟威）的面试内容，接著便是分组赛。



文末透露网友听出来的参赛者真实身分（不包含已揭晓身分的宋恩伊与朴河宣）



▼Jessica Alba（谢茜基艾芭／洁西卡艾芭）→蔡贞安（歌手、演员，《咖啡王子1号店》里的韩幼珠、《猪猡之王》的姜真雅刑警）



▼Emma Stone（爱玛史东／艾玛史东）→郑知苏（演员，《谤法》里的下咒少女白昭袗、《上流寄生族／寄生上流》里的富家女儿朴多惠）





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