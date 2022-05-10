劇紅是非多！《我們的藍調時光》又惹爭議了～韓觀眾吐槽：怎麼會有女中學生有那種想法

都說「人紅是非多」，劇紅也一樣。

熱播韓劇《我們的藍調時光》以超豪華演員陣容+治愈系故事吸引觀眾，收視率一路飆升的同時負面新聞也不斷，這次是第三次引發爭議了。

日前播出的第9集描寫了東昔（李秉憲 飾）和宣亞（申敏兒 飾）學生時期的故事。曾經的兩人是互相依靠的關係，宣亞隨爸爸一起來到濟州島，並轉學到了這裡。 看到大人們吵翻天，宣亞前去找東昔，希望對方能夠安慰自己。 而東昔也是個滿心創傷的少年，和養父一起生活的他經常遭到養父親生子女的毆打。 內心受傷的少男少女因為同病相憐的心理而越走越近。 然而，突然有一日，宣亞不告而別，原來是兩人中間產生了誤會。



東昔目睹朋友一邊整理著褲子一邊從陰暗的角落做出來，而還是中學生的宣亞則正在扣紐扣，以為宣亞和朋友發生了關係的東昔大受打擊，不惜向朋友揮拳。直到東昔和宣亞長大成人兩人才重逢，也解開了當時的誤會。 東昔問宣亞那天發生的事情，宣亞說道：「我沒和你朋友睡，只是想毀了我自己，以為那樣的話我爸就可以重新振作起來。我知道你喜歡我，而我又不能拜託你做那種事情，那時的我也很喜歡你。」



這段劇情在播出後大受觀眾們的吐槽，眾人不解：「怎麼會有中學女生拜託別人用發生性關係的手法來毀掉自己？」 、「宣亞的感情線太奇怪了」、「知道自己喜歡的男生不同意，於是就找對方的朋友去睡？神經病一樣的劇情」、「搞不懂編劇為什麼寫這一段」等。

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