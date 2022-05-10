是枝裕和《Broker》再曝宋康昊、姜棟元、裴斗娜、IU、李周映新劇照！下月（6月）8日在韓上映

名導演是枝裕和，加上華麗陣容宋康昊、姜棟元、裴斗娜、IU、李周映的《Broker》，怎麼能夠錯過呢！

電影《Broker》是以幾個人圍繞「Baby Box」所展開的故事，並將作為韓國代表作品之一，出戰坎城影展，預計於下月（6月）8日在韓上映。在主預告中，可以聽到孩子的哭聲，宋康昊打開一張字條，並唸出上面的文字：「宇成啊，對不起，我一定會帶你走的。」畫面一轉，飾演單親媽媽的IU出現了，與宋康昊有所爭執；另一方面，飾演刑警的裴斗娜和李周映，正在追蹤這一行人的足跡...

製作方也陸續公開新劇照：宋康昊飾演「尚賢」，自稱是「善意的中間人」，試圖為寶寶找到最適合的撫養人；姜棟元飾演「東洙」，是尚賢的搭檔；裴斗娜飾演「秀珍」，是執著於追蹤前述一行人的刑警；IU飾演「素英」，是不知為何把嬰兒放進「Baby Box」，又不知為何回來的年輕媽媽；李周映則飾演「秀珍」的刑警後輩。

透過幕後花絮照片，能感受到拍攝現場和樂融融的氣氛。而《Broker》主演們也將在本月24日，出國參加「第75屆坎城影展」。惟裴斗娜因在美國有其他拍攝行程，可能不克前往。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞