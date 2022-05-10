是枝裕和《Broker》再曝宋康昊、姜栋元、裴斗娜、IU、李周映新剧照！下月（6月）8日在韩上映

名导演是枝裕和，加上华丽阵容宋康昊、姜栋元、裴斗娜、IU、李周映的《Broker》，怎么能够错过呢！

电影《Broker》是以几个人围绕「Baby Box」所展开的故事，并将作为韩国代表作品之一，出战坎城影展，预计於下月（6月）8日在韩上映。在主预告中，可以听到孩子的哭声，宋康昊打开一张字条，并念出上面的文字：「宇成啊，对不起，我一定会带你走的。」画面一转，饰演单亲妈妈的IU出现了，与宋康昊有所争执；另一方面，饰演刑警的裴斗娜和李周映，正在追踪这一行人的足迹...

制作方也陆续公开新剧照：宋康昊饰演「尚贤」，自称是「善意的中间人」，试图为宝宝找到最适合的抚养人；姜栋元饰演「东洙」，是尚贤的搭档；裴斗娜饰演「秀珍」，是执著於追踪前述一行人的刑警；IU饰演「素英」，是不知为何把婴儿放进「Baby Box」，又不知为何回来的年轻妈妈；李周映则饰演「秀珍」的刑警后辈。

透过幕后花絮照片，能感受到拍摄现场和乐融融的气氛。而《Broker》主演们也将在本月24日，出国参加「第75届坎城影展」。惟裴斗娜因在美国有其他拍摄行程，可能不克前往。

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