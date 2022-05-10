剧红是非多！《我们的蓝调时光》又惹争议了～韩观众吐槽：怎么会有女中学生有那种想法

都说「人红是非多」，剧红也一样。

热播韩剧《我们的蓝调时光》以超豪华演员阵容+治愈系故事吸引观众，收视率一路飙升的同时负面新闻也不断，这次是第三次引发争议了。

日前播出的第9集描写了东昔（李秉宪 饰）和宣亚（申敏儿 饰）学生时期的故事。曾经的两人是互相依靠的关系，宣亚随爸爸一起来到济州岛，并转学到了这里。 看到大人们吵翻天，宣亚前去找东昔，希望对方能够安慰自己。 而东昔也是个满心创伤的少年，和养父一起生活的他经常遭到养父亲生子女的殴打。 内心受伤的少男少女因为同病相怜的心理而越走越近。 然而，突然有一日，宣亚不告而别，原来是两人中间产生了误会。



东昔目睹朋友一边整理著裤子一边从阴暗的角落做出来，而还是中学生的宣亚则正在扣纽扣，以为宣亚和朋友发生了关系的东昔大受打击，不惜向朋友挥拳。直到东昔和宣亚长大成人两人才重逢，也解开了当时的误会。 东昔问宣亚那天发生的事情，宣亚说道：「我没和你朋友睡，只是想毁了我自己，以为那样的话我爸就可以重新振作起来。我知道你喜欢我，而我又不能拜托你做那种事情，那时的我也很喜欢你。」



这段剧情在播出后大受观众们的吐槽，众人不解：「怎么会有中学女生拜托别人用发生性关系的手法来毁掉自己？」 、「宣亚的感情线太奇怪了」、「知道自己喜欢的男生不同意，於是就找对方的朋友去睡？神经病一样的剧情」、「搞不懂编剧为什么写这一段」等。

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