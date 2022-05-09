《社内相亲》「摘眼镜吻戏」金旻奎：「我觉得有点性感」被问到与薛仁雅的关系，吓得瞳孔地震XD McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

「大势演员」金旻奎作为嘉宾出演7日播出的《全知干预视角》。

当天，金旻奎再现《社内相亲》的经典「摘眼镜」吻戏。柳炳宰也问：「本人也看过很多次这场戏吗？」金旻奎说：「我真的看了很多次，因为我从没想过大家的焦点会在眼镜上面，因为没有预料到的部分成为了话题，我很想看观众们喜欢的是哪个部分，所以就找来看了。」



接著，金旻奎还补充说道：「虽然从我嘴里说出这些话有点…我觉得比起帅气，我觉得是有点性感。」



作为「热血观众」的洪贤姬问：「感觉是不是和仁雅有什么？」提到剧中金旻奎的恋人薛仁雅，全炫茂也帮腔：「真的很多人都很好奇。」金旻奎一听到超级慌张＋瞳孔地震，梁世炯马上追问：「表情为什么这么尴尬？」



金旻奎也解释：「我们四个人都很亲近，演员之间一定有联系。」由於车室长和陈映书真的太配，即使播完了，有不少观众还是还出戏，金旻奎也笑著说；「能有这种反应我也很开心，作为演员非常欣慰。」



而他的日常也展现反转魅力，像是不太能吃辣，还要点最辣的炒年糕，吃到紧闭双眼流著冷汗；和经纪人一起到洗车场，他还展示各种洗车装备和各种用品，并向不擅长洗车的经纪人传授秘诀（唠叨），让所有人大吃一惊。



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