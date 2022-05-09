《Running Man》宋智孝露腿誘惑金鍾國慶生讓全場大驚失色～王鼻子大哥笑到失聲喘不過氣！XD McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

必須要給歐逆一個大讚！小編也笑到倒地～。XDDD

昨天播出的《Running Man》中，節目組特別為金鍾國準備了生日宴席，讓他本人感到非常害羞且不知所措。



▼少女時代俞利率先示範為壽星獻跳經典熱門歌曲〈Oh!〉，全昭旻與宋智孝接棒後場面陷入大混亂～。



在俞利跳完經典熱門歌曲〈Oh!〉後，大家也推薦全昭旻獻跳，字幕組打上「開始踩油門的油膩少女登場」，果然是讓金鍾國相當不知所措，最後還忍不住叫節目組趕快關掉音樂，本人快承受不住了～。



孝淵看完稱讚全昭旻真的很適合當偶像！之後，全昭旻又推宋智孝也試看看，宋智孝毫無遲疑地立刻答應，站起身來往金壽星的專屬表演位置前進。



一到定位就把腳踩上餐桌，還拉了一下裙子露出美腿，讓全場的人都非常吃驚，金鍾國跟劉在錫紛紛出面制止：「不要再跳了！」、「我們節目有年齡限制啊！」



金鍾國還說：「為什麼要把桌巾放上來？」宋智孝回：「這不是桌巾，是我的裙子！」在一旁的池錫辰笑到東倒西歪，還摀著自己的心臟，被智孝逗得超樂，劉在錫：「測一下錫辰哥的血壓吧～。XD」池錫辰：「我真的完全無法想像！」



大家是不是也被大膽的智孝給嚇到（笑倒）了呢？

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