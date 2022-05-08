《第六感3》刘在锡首次称赞女嘉宾很帅气！美珠表明是李宙明粉丝，惹得哥哥姐姐们大吃醋～

《第六感3》刘在锡首次称赞女嘉宾很帅气！美珠表明是李宙明粉丝，惹得哥哥姐姐们大吃醋～

综艺   2022年5月8日   星期日11:39   MiJimin   2

（封面图源：friDay影音@《第六感3》）

李相烨难过地对美珠大吼说：「我出演的剧《结过一次了》，你连全名都记不住！」TAT 但美珠却记得李宙明在《机智医生生活》里演过的小配角。

tvN 热门推理系列节目《第六感3》第8集全昭旻终於回归，还邀请到了韩剧《二十五，二十一》中的热门角色、班长李宙明（剧中饰演池升琬）登场，开场气氛相当热烈～！
（图源：friDay影音@《第六感3》）

▼李美珠一看到李宙明就开心地说自己是她的粉丝，节目也难得有女嘉宾单独出演：

在得知李宙明虽然剧中饰演高中生，但实际上已经30岁了，大家都非常惊讶，出道前曾当过模特儿，还准备当空姐，当时从航空事业科毕业，刘在锡一听就说真的非常适合，气质很搭，表情看起来相当兴奋。
（图源：friDay影音@《第六感3》）（图源：friDay影音@《第六感3》）

Jessi 问：「在锡哥今天干嘛这样？」美珠：「反应怎么那么大？」都感觉到了刘在锡的反应不一般，他表示：「和宙明虽然是初次见面，但首先她真的很帅气！」可以说是刘在锡在本节目上，第一次称赞女嘉宾帅气的。
（图源：friDay影音@《第六感3》）

另一边，李美珠接著说：「要说我有多喜欢她，《机智医生生活》里，她有短暂出演过，我连这个都找出来看了！」美珠连李宙明演过小配角的片段都知道，让她感到相当惊讶。
（图源：friDay影音@《第六感3》）（图源：friDay影音@《第六感3》）

但下一秒全昭旻就忿忿不平地指著美珠说：「我演的电视剧你都没看吧！」美珠慌张地回：「《橱窗：女王之家》超好看的！」李相烨也心有不甘的冲出来说：「你也没看我演的戏，我出演的剧名，都过两年了她还是没记住！」结果刘在锡在一旁接话也没讲对剧名。XD
（图源：friDay影音@《第六感3》）（图源：friDay影音@《第六感3》）

字幕组也帮忙再次强调，李相烨主演的周末剧《结过一次了》，最高瞬间收视率有高达40%喔。

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留言/评论
  • 想看這集❣️昇婉班長超帥氣😻❣️👍🏻
    1小时前
  • 看過太多劉大神的節目,真的第一次看見劉大神對第一次見面的來賓稱讚!! (也許以前也有過)
    42分前
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