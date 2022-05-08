好吃到連宋江都老實排隊去吃？ 本人回復：一次都沒去過！雖然是烏龍事件，但這店真的超有名

這家飯店好吃到連大勢男神宋江都去乖乖排隊？？

最近，韓網上爆出了一則「宋江也要排隊去吃的松雞屋」的帖子，並在各大知名交流網站迅速傳播，引爆廣大食客和宋江粉絲的關注。 有網友曬出店門口大排長龍的照片，並表示「戴著口罩站在那裡等的人好像是宋江，沒敢和他說話」。 從該網友分享的照片來看，一名ALL BLACK造型的男生非常顯眼，身材高大、勻稱，網友推測他很可能就是宋江。 在搜索網站上輸入這家飯店的名字，都會跳出來「宋江排隊也要吃的飯店」等詞條。後來就連綜藝節目《排隊的食堂》都拿此圖作為資料來用，更讓民眾深信不疑。





宋江真的去排隊了嗎？ 一位粉絲的留言終於揭開了事情的真相。 粉絲在官方俱樂部留言詢問：「你最近也沒去那家店吧，因為你，那家店人氣暴增，隊伍排得更長了。 」很快就得到了宋江的回復，「那家店我真的一次都沒去過... 也不知道在哪裡。 如果好吃的話，我要去吃吃看。 我到底什麼時候去過？？ 」 原來一切都是一場烏龍啊，宋江根本沒去過「松雞屋」。

不過即使宋江沒去過松雞屋，但這家店在食客們心中也是「必吃榜」之一，主打的餐點是「烤雞」，像烤肉一樣將整隻雞按部位切開，放在鐵網上烤制，再蘸著特製醬料來吃，雞心、雞胗、雞軟骨、雞脖等特殊部位最受食客們的歡迎，要想吃到這口美味至少要排隊1個半小時。



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