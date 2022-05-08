生日快乐！金宣虎睽违7个月终於再度更新IG！「我会成为能够报答大家所给予应援的演员」

演员金宣虎即将於5月8日度过37岁生日，而在生日的前几小时他也终於久违更新了自己的IG，虽然用了一张天空的照片而不是他本人，短短的几行文字令粉丝们既开心又感到鼻酸。

自金宣虎上一部电视剧作品《海岸村恰恰恰》播毕当日，2021年10月17日即被前女友爆料而陷入私生活争议，即便之后经媒体报导也已还他清白，但依旧让他形象大伤，并且他也中断所有代言以及原本预计要拍摄的行程，仅保留导演坚持邀请他演出的电影《悲伤热带》，日前金宣虎也随著剧组到泰国进行外景拍摄，让粉丝们从一些路透照片见到了久违的身影。



即将在5月8日过生日的金宣虎，在生日的前几小时终於更新了IG照片，并写著：「因为我的不足，而带给大家一段艰难的时间，对不起……今年的生日也收到了大家过度的祝福，非常感谢。大家所传达的心意，我会珍贵地铭记在心，并成为能够报答大家应援的演员。」短短几行文字，让粉丝看得又惊又喜，也非常心疼他仍在向大家道歉。



日前金宣虎在泰国拍摄中，街头随处可见泰国粉丝们对他的应援看板以及嘟嘟车等，而金宣虎本人也被大家捕捉到自己以这些应援为背景自拍留念的画面，让粉丝们觉得相当暖心，而目前他也即将度过生日，各地的粉丝也纷纷祭出各种不一样应援，相信他也都收到了各地粉丝们的心意，也让大家期待他再次复出。



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