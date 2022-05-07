【第58届百想艺术大赏】退伍后第一个正式活动！朴宝剑：「很开心能再次与大家度过春天」

宝剑终於退伍啦！期待日后带给我们更多精采的作品～

「第58届百想艺术大赏」於昨晚（6日）落幕，本届主持人由申东烨、秀智，及上月（4月）30日退伍的演员朴宝剑担任。这是朴宝剑退伍后第一个公开活动，别具意义。

#백상예술대상

다시 봄을 함께 할 수 있어서 좋았습니다 응원해 주신 모든 분들께 감사드립니다! pic.twitter.com/RZGn36855c — 박보검 (@BOGUMMY) May 6, 2022

朴宝剑也久违更新个人Twitter，并公开后台照。他表示：「很开心能再次与大家一同度过春天，感谢所有为我应援的人！」一身帅气西装，并配上疗愈笑容，令不少粉丝直呼：「真的太心动了～」



另外，朴宝剑与同为主持人的秀智，一同出演的新电影――《Wonderland》，有望於今年（2022年）秋天上映。该部电影由金泰勇导演执导，描述利用AI技术让委托人在「Wonder Land」这个虚拟世界中，与因各种原因无法再见到的思念之人重逢的温暖故事，两人在作品中饰演情侣。这样高颜值的组合，希望可以赶快在大萤幕上看到！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻