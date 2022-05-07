【第58届百想艺术大赏】退伍后第一个正式活动！朴宝剑：「很开心能再次与大家度过春天」

【第58届百想艺术大赏】退伍后第一个正式活动！朴宝剑：「很开心能再次与大家度过春天」

明星   2022年5月7日   星期六11:57   Hui  

（封面图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）

宝剑终於退伍啦！期待日后带给我们更多精采的作品～

（图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）

「第58届百想艺术大赏」於昨晚（6日）落幕，本届主持人由申东烨、秀智，及上月（4月）30日退伍的演员朴宝剑担任。这是朴宝剑退伍后第一个公开活动，别具意义。

朴宝剑也久违更新个人Twitter，并公开后台照。他表示：「很开心能再次与大家一同度过春天，感谢所有为我应援的人！」一身帅气西装，并配上疗愈笑容，令不少粉丝直呼：「真的太心动了～」
（图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）

另外，朴宝剑与同为主持人的秀智，一同出演的新电影――《Wonderland》，有望於今年（2022年）秋天上映。该部电影由金泰勇导演执导，描述利用AI技术让委托人在「Wonder Land」这个虚拟世界中，与因各种原因无法再见到的思念之人重逢的温暖故事，两人在作品中饰演情侣。这样高颜值的组合，希望可以赶快在大萤幕上看到！

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