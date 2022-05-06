追星數月發現本命竟是老同學！MONSTA X基賢一秒認出對方：「多少年沒見了！」

近日有韓國粉絲分享了參加MONSTA X簽售會的奇妙經歷，連網友們都大受感動，驚歎MONSTA X基賢的記憶力和觀察力真的太強！

這位粉絲留言說：「設想了無數個可能，唯一沒想到他會立即認出我... 當做本命追了2個月、完全沒想起來（他是誰），但他看到我的名字立即就想起我，真的很抱歉也很感謝！」原來這位粉絲是基賢讀書時的同學，考慮到基賢今年28歲，兩人同班至少是10年以前的事。而且粉絲還戴著口罩，基賢仍然一眼就認出，驚訝地張大眼睛XD



粉絲：基賢啊，好久不見

基賢：你好~哦！！（震驚）咱們多少年沒見了？

粉絲：OO年了吧？ 真的好久，還記得我耶！

基賢：暈！怎麼回事？

粉絲：我喜歡MONSTA X時都不知道你在裡面

基賢：真的嗎？ 你真的是我記憶中那個人嗎？

粉絲：真的

基賢：暈！你過得好嗎？

粉絲：（中略）我在公司上班

基賢：啊我們現在真的都是大人了啊！我們的年紀... 呀，真的好開心。



220505 사운드웨이브 대면



수백번 돌려본 시뮬 중에 나를 바로 기억하는 건 없었는데... 나는 두 달을 기억도 못하고 최애라며 덕질을 했는데, 인덱스랑 이름보고 바로 기억하다니 미안하고 고마웠다 응원한다고 더 말하고 싶었는데 내 근황만 털다 온 팬싸.. 그래도 편지에 다 적어둬서 다행이다 pic.twitter.com/8wsgK1a1jX — 덩창베베 (@charmingmonsta) May 5, 2022

其實基賢一直很能記住粉絲，不管是演唱會上遠遠地看過一眼、見面會上見過，甚至只是收到粉絲來信見過名字而已，都全部牢牢記住並一一認出，經常有粉絲在網上分享這樣的感動瞬間。



너무 망붕 같아서 어디 내놓지도 못했는데

혼자 착각이 아니었다니 그저 울고 싶어짐 pic.twitter.com/j3HCfVfNpV — 유일 (@onenonIykh) May 3, 2022

網友驚歎：「只看到眼睛而已，記憶力太強了吧！」、「有罪人類，太讓人心動啦」、「我都被感動到」、「第一次聽說這種事，太神奇」、「好像電視劇一樣」、「追星時發現成員之一是同學，會是什麼感覺呢？ kkk」、「如果我得知本命是同學可能會遭到打擊而脫粉，看來他讀書時應該形象很好kkk」、「如果是我應該可以靠這份記憶活一輩子」。



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