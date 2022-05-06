追星数月发现本命竟是老同学！MONSTA X基贤一秒认出对方：「多少年没见了！」

近日有韩国粉丝分享了参加MONSTA X签售会的奇妙经历，连网友们都大受感动，惊叹MONSTA X基贤的记忆力和观察力真的太强！

这位粉丝留言说：「设想了无数个可能，唯一没想到他会立即认出我... 当做本命追了2个月、完全没想起来（他是谁），但他看到我的名字立即就想起我，真的很抱歉也很感谢！」原来这位粉丝是基贤读书时的同学，考虑到基贤今年28岁，两人同班至少是10年以前的事。而且粉丝还戴著口罩，基贤仍然一眼就认出，惊讶地张大眼睛XD



粉丝：基贤啊，好久不见

基贤：你好~哦！！（震惊）咱们多少年没见了？

粉丝：OO年了吧？ 真的好久，还记得我耶！

基贤：晕！怎么回事？

粉丝：我喜欢MONSTA X时都不知道你在里面

基贤：真的吗？ 你真的是我记忆中那个人吗？

粉丝：真的

基贤：晕！你过得好吗？

粉丝：（中略）我在公司上班

基贤：啊我们现在真的都是大人了啊！我们的年纪... 呀，真的好开心。



220505 사운드웨이브 대면



수백번 돌려본 시뮬 중에 나를 바로 기억하는 건 없었는데... 나는 두 달을 기억도 못하고 최애라며 덕질을 했는데, 인덱스랑 이름보고 바로 기억하다니 미안하고 고마웠다 응원한다고 더 말하고 싶었는데 내 근황만 털다 온 팬싸.. 그래도 편지에 다 적어둬서 다행이다 pic.twitter.com/8wsgK1a1jX — 덩창베베 (@charmingmonsta) May 5, 2022

其实基贤一直很能记住粉丝，不管是演唱会上远远地看过一眼、见面会上见过，甚至只是收到粉丝来信见过名字而已，都全部牢牢记住并一一认出，经常有粉丝在网上分享这样的感动瞬间。



너무 망붕 같아서 어디 내놓지도 못했는데

혼자 착각이 아니었다니 그저 울고 싶어짐 pic.twitter.com/j3HCfVfNpV — 유일 (@onenonIykh) May 3, 2022

网友惊叹：「只看到眼睛而已，记忆力太强了吧！」、「有罪人类，太让人心动啦」、「我都被感动到」、「第一次听说这种事，太神奇」、「好像电视剧一样」、「追星时发现成员之一是同学，会是什么感觉呢？ kkk」、「如果我得知本命是同学可能会遭到打击而脱粉，看来他读书时应该形象很好kkk」、「如果是我应该可以靠这份记忆活一辈子」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻